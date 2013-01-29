ماموریتم در فوتبال 20 بهمن تمام می شود/ منتظر پاسخ وزارت ورزش هستم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی آیت اللهی که سال‌هاست به عنوان مامور سازمان تربیت بدنی و پس از آن وزارت ورزش در فوتبال حضور دارد به روزهای پایانی دوران ماموریتش نزدیک شده و با توجه به مشکلاتی که بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وجود دارد بعید است با ادامه حضور وی در این فدراسیون موافقت شود.

نایب رییس فدراسیون فوتبال و رئیس هیات فوتبال استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که ماموریتش در فوتبال به طور رسمی روز 20 بهمن ماه به پایان می رسد و او منتظر تصمیم نهایی وزارت ورزش و جوانان خواهد بود.

آیت اللهی در این باره به خبرنگار مهر گفت: هنوز مشخص نیست که از فدراسیون فوتبال جدا خواهم شد یا نه، چرا که تا این لحظه چیزی به ما ابلاغ نشده است.

وی با بیان این که فدراسیون فوتبال درخواست تمدید ماموریتش را ارائه کرده است، افزود: فدراسیون فوتبال دنبال کارهاست و در این باره نیز درخواست رسمی خود را برای ادامه حضورم در فوتبال به ورزارت ورزش ارائه کرده که باید منتظر پاسخ وزارت در این رابطه باشیم.

نایب رییس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم موافقت با این خواسته فدراسیون، آیا به بدنه وزارت ورزش بازخواهد گشت، خاطرنشان کرد: بالاخره باید ببنیم که چه شرایطی پیش می آید و فعلا نمی توان در این باره اظهار نظر کرد. من خودم با توجه به مسئولیتی که پذیرفتم علاقمند هستم تا این وظیفه را به سرانجام برسانم ولی همه چیز به تصمیم وزارت ورزش باز می گردد.

آیت اللهی همچنین درباره این موضوع که فدراسیون فوتبال برای وی درخواست مرخصی بدون حقوق از وزارت ورزش کرده است هم گفت: چنین چیزی صحت ندارد و فدراسیون به طور قانونی پیگیر کارهاست تا خللی در امور این فدراسیون به وجود نیاید.