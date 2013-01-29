به گزارش خبرنگار مهر، در نیمسال دوم تحصیلی سال جاری با افزوده شدن دو گرایش مدرسی فلسفه اسلامی و مدرسی مطالعات اسلامی زنان، تعداد گرایش‌های ارائه شده در مرکز آموزش‌های غیرحضوری حوزه‌های علمیه خواهران به 6 گرایش رسید.

در آموزش‌های مجازی مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه‌های علمیه خواهران در نیمسال اول سال جاری چهار گرایش به طلاب متقاضی ارائه شده که این گرایش‌ها شامل تفسیر و علوم قرآنی، تاریخ اسلام، فقه و اصول و مدرسی ادبیات عرب ( به صورت نیمه حضوری) است که در گرایش تفسیر 79 واحد درسی، در گرایش تاریخ اسلام 15 واحد درسی، در گرایش فقه 77 واحد درسی و در گرایش ادبیات عرب 15 واحد درسی به 15 گروه از طلاب ارائه شد.

اما در نیمسال دوم در گرایش تاریخ 16 واحد، در گرایش تفسیر 68 واحد، در گرایش فقه 77 واحد، در گرایش مدرسی ادبیات عرب 13 واحد، در گرایش مدرسی فلسفه اسلامی 16 واحد و در گرایش مدرسی مطالعات اسلامی زنان 16 واحد درسی به 17 گروه از طلاب ارائه طلاب ارائه خواهد شد.

دروس عمومی برای گرایش‌های فلسفه اسلامی، مطالعات اسلامی زنان‌ و مدرسی ادبیات عرب به صورت غیر‌حضوری ارائه می‌شود و طلاب این گرایش‌ها باید دروس تخصصی را به صورت حضوری بگذرانند.

پس از تولید الکترونیکی دروس (شامل تدریس در استودیو، غنی سازی و تبدیل به اسکورم) در سامانه آموزش مجازی بارگزاری می‌شود و طلاب می‌توانند در طول شبانه روز دروس خود را ببینند.

به موازات دروس بارگذاری شده نیز کلاس‌های رفع اشکال هم در سامانه ارائه می‌شود و طلاب با گزارش پیشرفت تحصیلی به استاد، سوالات و اشکالات احتمالی خود را مطرح می‌کنند و استاد به صورت آنلاین به سئوالات پاسخ می‌دهد.

امتحانات میان‌ترم طلاب نیز به صورت اینترنتی در ساعات خاصی برگزار می‌شود و طلاب برای شرکت در آن در ساعات خاصی وارد سامانه می‌شوند و طی 10 دقیقه به سئوالات چهارگزینه‌ای پاسخ می‌دهند و نمره خود را دریافت می‌کنند. امتحانات پایان ترم این طلاب نیز به صورت حضوری در 80 حوزه آزمون در سراسر کشور و به صورت متمرکز برگزار می‌شود.

تعداد طلاب نیمسال اول سال تحصیلی جاری یکهزار و 406 نفر اعلام شده است و در هر نیمسال 20 درصد نمره حداقل یک و حداکثر دو درس به صورت شفاهی تعیین می‌شود و همه طلاب موظف به شرکت در آزمون شفاهی هستند.

در هر نیمسال حدود 3 هزار تحقیق از طلاب جمع‌آوری می‌شود که بسیاری از این تحقیقات برای چاپ انتخاب خواهند شد.