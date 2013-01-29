شرکت برق بروجرد 50 میلیارد ریال از مشترکان طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد از بدهی بیش از 50 میلیارد ریالی مشترکین برق این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: عمده ترین مشترکین بدهکار به اداره برق در سطح شهرستان مربوط به صنایع ، ادارات و بخش خانگی روستاها است.

وی افزود: در کل ادارات شهرستان 12میلیارد ریال و بخش خانگی روستایی 13میلیارد ریال به این اداره بدهی دارند که امیدواریم هرچه سریع تر با پرداخت بدهی خود اداره برق شهرستان را در خدمات رسانی به مشترکین یاری دهند.

رئیس اداره برق شهرستان بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از 192روستا در سطح شهرستان بروجرد همه روستاهای این شهرستان نه تنها از نعمت برق برخوردار هستند بلکه اکثر روستاها در حال نوسازی خطوط و تبدیل فشار ضعیف مسی به کابلهای خودنگهدار توسط این اداره هستند.

وی افزود: کابل خود نگهدارنده علاوه بر زیبا سازی مبلمان شهری و روستایی می تواند سرقت های کابل مسی را کاهش دهد.