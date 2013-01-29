مسعود حسین جمال در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: حضور در پیکارهای قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف هر دو بخش آقایان و بانوان یکی از مهمترین اولویت های هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم است و تمام تلاش خود را می کنیم تا بهترین ها راهی این مسابقات شوند.



وی ادامه داد: پیکارهای شنا قهرمانی کشور آوردگاه حضور چهره های شاخص این رشته از استان های مختلف است و بر همین اساس از مربیان هیئت خواسته ایم تا بهترین نفرات را برای حضور در این پیکارها انتخاب کرده و در قالب تیمی قوی به جدال با حریفان اعزام کنیم.



رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم تاکید کرد: شنا در قم روند رو به رشدی را آغاز کرده است و بعد از گام های بلندی که برای ارتقاء دانش نیروی انسانی مرتیط با شنا، شیرجه و واترپلو برداشته ایم، اکنون برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور برنامه داریم.



وی یاد آور شد: طبیعی است که حضور در پیکارهای قهرمانی کشور یکی از مهمترین اهداف ما و البته از شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت توسط اداره کل ورزش و جوانان استان قم به شمار می رود و می خواهیم از این به بعد در مسابقات کشور حضور فعالی داشته باشیم.



حسین جمال ابراز داشت: در سال جاری برای اولین بار موفق شدیم از مسابقات شنا دختران کشور مدال کسب کنیم، رقابت هایی که در قالب المپیاد ورزشی دانش آموزان دختر کشور در تابستان برگزار شد و طی آن یکی از اعضای تیم اعزامی قم موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شد.



وی اضافه کرد: هنوز از نظر امکانات کمی در مذیقه هستیم، استخر به اندازه کافی در قم وجود دارد اما اکثر استخرها در اختیار بخش خصوصی هستند و طبیعی است که برای اجرای برنامه های هیئت نیاز داریم که چند استخر در اختیار هیئت باشد.



رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم تاکید کرد: با این حال محدودیت ها را هم خوب می دانیم و به همین خاطر سعی کرده ایم در تعامل نزدیک و سازنده با مدیران استخرهای سطح استان آنها را در زمینه استعدادیابی و به کار گیری از مربیان توانمند شنا قم راغب کنیم تا این رشته به سمت و سوی قهرمان پروری حرکت کند.



وی در ادامه از برگزاری پیکارهای شنا قهرمانی کشور در تهران خبر داد و بیان داشت: این دوره از مسابقات از امروز با حضور دختران شناگر استان های مختلف به میزبانی تهران و در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز خواهد شد و تیمی از قم نیز راهی این رقابت ها شده است.

