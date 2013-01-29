به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی رئیس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ارائه فرم ثبت‌نام ناشران داخلی در این نمایشگاه به صورت الکترونیک خبر داد.

وی گفت: ناشران علاقمند به حضور در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سراسر کشور می‌توانند از طریق سایت نمایشگاه کتاب و سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به دریافت فرم ثبت نام اقدام کنند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، هدف از توزیع الکترونیکی فرم ثبت‌نام این دوره از نمایشگاه را صرفه جویی در زمان، دسترسی آسانتر و تسهیل در امور دانست و گفت: این امر باعث می‌شود تمام ناشران در اقصی نقاط کشور بدون صرف وقت بتوانند نسبت به دریافت فرم ثبت‌نام اقدام کنند.

اسماعیلی تاکید کرد: در گام اول تلاش شد تا با ارائه فرم ثبت‌نام به صورت الکترونیکی در راستای اهداف الگوی مصرف قدم برداریم و امیدواریم بتوانیم کلیه فعالیت‌های پیش از نمایشگاهی را به صورت الکترونیک دنبال کنیم اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد و ناشران بعد از دریافت فرم باید با مراجعه به محل‌های اعلام شده نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: در حال حاضر فرم‌های ثبت‌نام ناشران داخلی برای شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سایت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سایت نمایشگاه کتاب تهران به آدرس

http://www.farhang.gov.ir و www.tibf.ir بارگذاری شده است.

علی اسماعیلی از ناشر علاقمند به شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خواست تا برگه‌های را که حاوی ضوابط حضور در نمایشگاه‌ است به دقت مطالعه و با آگاهی کامل نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنند.

وی تاکید کرد :اظهار بی‌اطلاعی از ضوابط موجب سلب مسئولیت از ناشران نخواهد شد.

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 11 تا 21 اردبیهشت ماه سال 1392 در مصلای بزرگ تهران برگزار می‌شود.