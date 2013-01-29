مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره فیلم فجر درباره تغییر زمان نمایش فیلم "هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" ساخته پوران درخشنده در جدول نمایش فیلم‌های برج میلاد به خبرنگار مهر گفت: معمولا برای ستاد برگزاری و کمیته برنامه‌ریزی جشنواره دو اکران استراتژیک و پراهمیت است که شامل اولین و آخرین فیلم می‌شود.

وی افزود: نمایش این فیلم‌ها می‌تواند برای مخاطبان خاطره‌انگیر شود. به همین دلیل دبیرخانه جشنواره فجر تصمیم گرفت فیلم "هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند" را که یک اثر خوب اجتماعی است برای سانس پایانی جشنواره فجر در سینمای رسانه در نظر بگیرد.

عشیری تاکید کرد: امیدوارم با نمایش این فیلم خاطره خوبی برای اهالی رسانه و منتقدان به وجود آوریم. تعدادی از فیلمسازان حتی به دفتر جشنواره مراجعه کردند و درخواست نمایش در این دو سانس را داشتند.

از سوی دیگر پوران درخشنده کارگردان "هیس!" نسبت به این تغییر در جدول جدید برج میلاد اعتراض داشته است.

این فیلم ساعت 19:30 روز دهم و پایانی جشنواره فیلم فجر در برج میلاد به نمایش درخواهد آمد.