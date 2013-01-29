15 امامزاده در اردبیل بازسازی می شود/ امامزاده های شاخص در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، وحدت مشهوری نظری صبح سه شنبه در حاشیه برپایی جشن میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) در امامزاده سید صدرالدین اردبیل تصریح کرد: بازسازی امامزاده ها و بقاع متبرکه با هدف بهسازی فضاهای این اماکن مقدس است تا مراجعان بتوانند به راحتی زیارت خود را انجام دهند.

وی افزود: اولویت بازسازی با امامزاده های شاخص استان است و در تخصیص اعتبارات نیز این امامزاده ها در درجه اول مورد بررسی قرار می گیرند.

مشهوری نظری تاکید کرد: این 15 امامزاده و بقاع متبرکه از بین 158 امامزاده و بقاع متبرکه به عنوان مهمترین و پذیرای بیشترین زائران انتخاب شده است.

به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان امامزاده سید صدرالدین در شهرستان اردبیل با دو هزار و 780 متر مربع زیر بنا تنها امامزاده شاخص انتخابی برای مرمت است که تاکنون 28 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اضافه کرد: امامزاده سید دانیال، بقعه سید احمد معراجی، امامزاده سید ابراهیم و امامزاده آغباش در شهرستان خلخال و امامزاده سید سلیمان، امامزاده سید احمد، امامزاده سید ابراهیم، امامزاده سید بهاالدین، و امامزاده سید ابراهیم عور در مشگین شهر موارد منتخب این دو شهرستان است.

مشهوری نظری افزود: همچنین امامزاده های محمد بن حنیفه در گرمی، مسجد متبرکه غریب در بیله سوار، امامزاده سید حسن در کوثر، امامزاده سید ابوالقاسم در سرعین و امامزاده عبدالله و اکبر در آتشگاه سرعین از دیگر امامزاده های در دست مرمت است.

