ساخت دوربینی برای نظارت بر شهرها/ رصد از فاصله 17 هزار پایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این آرایه که ARGUS-IS نام دارد را میتوان بر روی پهپادها نصب کرد تا منطقهای با وسعت 15 مایل مربع را با شفافیت هزار و 800 مگا پیکسل رصد کند که 225 برابر حساستر از دوربین آیفون است.
از فاصله 17 هزار و 500 فوتی این سیستم نظارت شگفت انگیز، میتواند اشیایی به کوچکی 6 اینچ را بر روی زمین تشخیص دهد و به فرماندهان امکان میدهد تا در زمان واقعی، تحرکات میدان جنگ را رصد کنند.
یانیس آنتونیادس مهندس BAE و طراح این سیستم گفت: برای عموم مهم است که از وجود چنین تواناییهایی مطلع شوند.
شرکت "تسلیحات و هوا و فضا"، آرایه ARGUS-IS را به عنوان بخشی از پروژه 18.5 میلیون دلاری سازمان پروژههای تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا (دارپا) ساخته است.
در اسطورههای یونان "آرگوس پانوپتس" نگهبانی بوده که همه چیز را میبیند. او صد چشم و نیروی هولناکی داشت."هرا" او را مامور مراقبت از "ایو" دلدار زئوس کرد. او که با 50 چشم باز میخوابید به دستور زئوس با نوای سحرآمیز فلوت هرمس بخواب رفت و به دست هرمس کشته شد. هرا 100 چشم آرگوس را بر پرهای طاووس نقش کرد.
این سیستم رصد و نظارت با همکاری آرایهای از 368 تراشه تصویربرداری دوربین دیجیتالی کار میکند.
یک پردازنده هوایی تصویر ویدیویی این تراشهها را برای خلق یک تصویر موزاییکی بسیار با کیفیت و شفاف که تا 15 فریم در ثانیه به روز رسانی میشود، ترکیب میکند.
این میزان فوق العاده از جزئیات این سیستم را به اندازه کافی حساس می کند تا نه تنها حرکت مردم را از فاصله هزاران پایی بر روی زمین رصد و مشاهده کند بلکه حتی میتواند ببیند آنها چه کار میکنند یا چه چیزی در دست دارند.
آرایه آرگوس تصاویر زنده خود را به زمین و به یک اتاق فرماندهی صفحه لمسی ارسال میکند.
اپراتورها با استفاده از این سیستم میتوانند بر روی هر منطقهای درون میدان دید دوربین زوم کنند. میدان دید دوربین 65 پنجره زوم دارد که میتواند به طور همزمان باز شوند.
هر پنجره ویدیویی به طور الکترونیکی و مستقل از بقیه، قابل هدایت است و میتواند حتی تصویر مداومی از یک منطقه ثابت بر روی زمین تهیه کرده یا به طور خودکار هدف خاصی را در پنجره خود حفظ کند.
این سیستم به طور خودکار حرکت هرگونه شیئی را که میتواند ببیند از جمله وسایل نقلیه و انسانهای پیاده ردیابی میکند و آنها را با جعبههای رنگی، برجسته میکند از این رو میتوان به خوبی آنها را تشخیص داد.
این سیستم همه چیز را ثبت و ضبط و حدود یک میلیون ترابایت داده را در روز ذخیره سازی میکند یعنی معادل پنج هزار ساعت توان فلیمبرداری ویدیویی شفافیت بالاHD.
از این رو میتوان تصویر با به عقب بازگرداند تا ببیند دقیقا سه روز و دو ساعت و چهار دقیقه پیش در یک مکان خاص چه اتفاقی افتاده است و این سیستم میتواند به گونهای تصویر را برای شما پخش کند که گویی در حال مشاهده یک تصویر زنده هستید.
این سیستم از سال 2007 در دست ساخته بوده است اما مقامات در مورد اینکه آیا از این سامانه در میدان جنگ استفاده شده یا خیر اطلاع رسانی نکردهاند.
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