به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی صبح سه‌شنبه در جمع مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر اظهار داشت: با توجه به نزدیکی به نوروز، باید برای اجرای پروژه‌های عمرانی و به سیمای شهری توجهی ویژه داشته باشیم.

وی با تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌‌ها، بر لزوم توجه به کیفیت و صرفه‌جویی در منابع تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید برای جلوگیری از هدررفت اعتبارات با برنامه‌ریزی مناسب عمل کنیم و در کنار سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌ها توجه خاصی به کیفیت آنها داشته باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم به‌روز‌رسانی سامانه نظارت یکپارچه اطلاعات پروژه‌های عمرانی توسط دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر، اضافه کرد: دستگاه‌ها برای جذب اعتبارات تلاش بیشتری به خرج دهند.

وی با اشاره به تدوین سند توسعه پایدار روستاها با هماهنگی سازمان شهرداری‎ها، اضافه کرد: تخصیص‌ها به دستگاه‎ها پرداخت شده و نقدینگی لازم را دارند بنابراین در پرداخت مطالبات شهرداری‌ها اقدام کنند.

افتتاح 439 پروژه عمرانی استان بوشهر



رستمی در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از 439 پروژه عمرانی در استان بوشهر طی دهه فجر، بیان داشت: در مجموع 245 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه‌ها هزینه شده است که 328 پروژه در مناطق شهری و 211 پروژه در مناطق روستایی اجرا شده است.

وی اضافه کرد: کنگان در مجموع با 111 پروژه دارای بیشترین پروژه قابل بهره‌برداری در دهه فجر است و شهرستان دشتستان با 62 پروژه و شهرستان بوشهر نیز با 58 پروژه در رده‌های بعدی هستند.

معاون استاندار بوشهر یادآور شد: راه و شهرسازی با 19 پروژه با اعتبار 40 میلیارد تومان، بنیاد مسکن با 87 پروژه با اعتبار 25 میلیارد تومان و شرکت گاز با 29 پروژه با اعتبار 20 میلیارد تومان دارای بیشترین میزان اعتبار در اجرای پروژه هستند.

وی افزود: از نظر تعداد پروژه‌ها نیز، بنیاد مسکن با 87 پروژه، جهاد کشاورزی با 62 پروژه و نوسازی مدارس با 31 پروژه دارای بیشترین پروژه هستند.