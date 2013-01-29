  1. عناوین کل
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

جوادی:

رسالت رسانه ها در دهه فجر اطلاع رسانی دستاورد های انقلاب است

رسالت رسانه ها در دهه فجر اطلاع رسانی دستاورد های انقلاب است

قوچان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر قوچان گفت: رسالت و نقش آفرینی رسانه ها در دهه فجر اطلاع رسانی دقیق دستاوردهای انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جوادی صبح سه شنبه در جلسه مسئولین روابط عمومی ها و اصحاب رسانه ها اظهار کرد: دهه فجر یادآور ایثارگری ها و جانفشانی های ملت انقلابی ایران است.

رئیس کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر قوچان افزود: در پیروزی انقلاب رسانه ها نقش بسیار ارزنده و ویژه ای  در این مسیر داشتند و اکنون در شرایط فعلی، رسالت و نقش آفرینی رسانه ها در دهه فجر، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دستاوردهای دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی به  مردم کشورمان است.

جوادی تصریح کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هر ترفند و آشوبی قصد ضربه زدن به این کشور را دارند اما با پشتیبانی و بصیرت مردم، دشمنان داخلی و خارجی هیچگاه موفق نخواهند شد خدشه و خللی به انقلاب اسلامی ایران وارد کنند.

در ادامه جلسه 26 تن از مسئولین روابط عمومی ها و اصحاب رسانه  قوچان ضمن هم اندیشی و بحث و تبادل نظر 9 مصوبه برای ارتقاء سطح اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تصویب رساندند.

 

کد مطلب 1803275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید