رسالت رسانه ها در دهه فجر اطلاع رسانی دستاورد های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جوادی صبح سه شنبه در جلسه مسئولین روابط عمومی ها و اصحاب رسانه ها اظهار کرد: دهه فجر یادآور ایثارگری ها و جانفشانی های ملت انقلابی ایران است.

رئیس کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر قوچان افزود: در پیروزی انقلاب رسانه ها نقش بسیار ارزنده و ویژه ای در این مسیر داشتند و اکنون در شرایط فعلی، رسالت و نقش آفرینی رسانه ها در دهه فجر، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دستاوردهای دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم کشورمان است.

جوادی تصریح کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هر ترفند و آشوبی قصد ضربه زدن به این کشور را دارند اما با پشتیبانی و بصیرت مردم، دشمنان داخلی و خارجی هیچگاه موفق نخواهند شد خدشه و خللی به انقلاب اسلامی ایران وارد کنند.

در ادامه جلسه 26 تن از مسئولین روابط عمومی ها و اصحاب رسانه قوچان ضمن هم اندیشی و بحث و تبادل نظر 9 مصوبه برای ارتقاء سطح اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تصویب رساندند.



