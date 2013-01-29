ارائه تسهیلات نوسازی حمل و نقل جاده‌ ای از 15 بهمن

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش خدمات حمل و نقل جاده ای در نوروز امسال، گفت: امسال از نظر فناوری و تکنولوژی سیستم راهداری رشد زیادی داشته ایم به طوری که تمام دفاتر ترمینال ها از 15 بهمن ماه فعال هستند و به صورت الکترونیکی فروش بلیت را انجام می دهند.

وی افزود: در این خصوص با کانون ها و انجمن های شرکت های حمل و نقل جاده ای جلساتی را برگزار کردیم و پیش بینی می کنیم که با توجه به قیمت بلیت هواپیما رشد جابه جایی را در این بخش داشته باشیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: تلاش داریم تا سیستم پیش فروش بلیت ها را بهینه کنیم تا با ایجاد سرویس های فوق العاده و برنامه، پاسخگوی نیازهای مردم باشیم.

وی در خصوص نوسازی و توسعه ناوگان اظهار داشت: مذاکراتی با بانک مسکن انجام شده است که از حدود 15 بهمن ماه شرایط تسهیلات بانکی در این خصوص به علاقه مندان اعلام می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات 50 میلیون تومانی بانک مسکن برای متقاضیان گفت: این تسهیلات با سود 15درصد و به مدت 7 سال بازپرداخت می شود و علاقه مندان می توانند به ادارات و پایانه های هر استان مراجعه کنند و وام نوسازی را درخواست دهند.

افندی زاده افزود: شرکت ها و کارخانجات داخلی هم که علاقه مند به دریافت این تسهیلات باشند می توانند در این طرح شرکت کرده و به ازای هر کامیون و یا اتوبوس تسهیلاتی را از بانک دریافت کنند.