دکتر مهدی زارع، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دو زلزله 6.4 و 6.3 روز 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی، افزود: 11 روز دیگر این دو زلزله 6 ماهه میشوند و پس لرزههایی که از این دو زلزله در حال ثبت است، در زمان منطقی خود در حال رخ دادن هستند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه این وضعیت برای همه زلزلهها رخ میدهد، اظهار داشت: یک سال و 4 ماه از زلزله "وان" ترکیه با بزرگای 7.2 میگذرد ولی شب گذشته شاهد پس لرزهای دیگری در این شهر بودیم.
وی با بیان اینکه این روند در بم استان کرمان نیز وجود داشت، خاطر نشان کرد: تا 18 ماه پس از زلزله اصلی در بم، پس لرزههای زیادی در این منطقه ثبت شد که روند طبیعی داشتند.
زارع با اشاره به وضعیت لرزه خیزی ورزقان و اهر، یادآور شد: این منطقه پتانسیل لرزهای بالایی دارد و با توجه به رخ دادن دو زلزله پشت سر هم ثبت این پس لرزهها حتی تا سال آینده غیر واقعی نخواهد بود و روند طبیعی دارند.
وی در عین حال از احتمال تخریب و خسارت در این پس لرزهها خبر داد و یادآور شد: سازههایی که در زلزله اصلی تخریب نشده باشند ممکن است در زمان وقوع پس لرزهها فرو ریزند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در این باره توضیح داد: در صورتی که ساختمانی در لرزه اصلی دچار آسیبهایی شده باشند و در صورتی که کانون پس لرزهها در نزدیکی آن ساختمان باشد ممکن است آن تاسیسات و یا سازهها خراب شوند.
وی با بیان اینکه این وضعیت در زلزله الجزایر نیز رخ داده است، اضافه کرد: زلزله الجزایر در سال 1383 شمسی رخ داد ولی در لحظه زلزله اصلی خیلی از خانهها خراب نشد ولی در پس لرزهها خیلی از بناها فرو ریختند.
زارع، ضمن هشدار نسبت به فرو ریختن سازهها در پس لرزههای زلزله در منطقه ورزقان و اهر، گفت: بزرگای پس لرزهها به اندازه زلزله اصلی نیست ولی برخی اوقات خساراتی را وارد می کنند که در لرزه اصلی رخ نداده است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله:
ادامه پس لرزه ورزقان تا سال آینده/ احتمال آسیب در پس لرزهها
معاون پژوهشی پژوهشگاه مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه پس لرزههای منطقه ورزقان و اهر ممکن است تا سال آینده ادامه داشته باشد، گفت: پس لرزهها برخی اوقات خساراتی را وارد می کنند که در لرزه اصلی رخ نداده است.
دکتر مهدی زارع، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دو زلزله 6.4 و 6.3 روز 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی، افزود: 11 روز دیگر این دو زلزله 6 ماهه میشوند و پس لرزههایی که از این دو زلزله در حال ثبت است، در زمان منطقی خود در حال رخ دادن هستند.
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