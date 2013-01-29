غیبت 5 بازیکن مس/ چاره ای جز شکست آلومینیوم نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، لوکابوناچیچ دوشنبه شب در نشست مطبوعاتی قبل از بازی با آلومینیوم هرمزگان گفت: مس کرمان با پیروزی هفته گذشته تا حدودی روحیه از دست رفته خود را باز یافته است و در هفته جاری نیز تنها برای پیروزی به میدان می رویم.

وی افزود: در این دیدار با تمام توان برای پیروزی تلاش می کنیم و به بازیکنان نیز گفته ام که باید برای کسب سه امتیاز بجنگند.

وی با اشاره به غیبت و محرومیت پنج بازیکن مس کرمان گفت: در این دیدار شهداد نژاد، خلیل زاده، اسماعیل بیگی، پناهی و گودرزی را به همراه نخواهیم داشت و سعی می کنیم با بازیکنان جوان و ذخیره جای این بازیکنان را پر کنیم.

وی خواستار حمایت مس از سوی هواداران کرمانی شد و گفت: در این دیدار خانگی فرصتی مناسب ایجاد شده است تا توانایی های مس کرمان را نشان دهیم.

بوناچیچ به تفکرات دفاعی مس اشاره کرد و گفت: من به دنبال یک تیم تهاجمی هستم و باید تفکر دفاعی که از ابتدای فصل در تیم ایجاد شده را تغییر دهم.

وی مشکل اصلی مس کرمان را نقض در گل زنی دانست و گفت: این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید تغییر کند ضمن اینکه متاسفانه تغذیه مهاجمان در زمین نیز با مشکل جدی مواجه است.

