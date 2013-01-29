غیبت 5 بازیکن مس/ چاره ای جز شکست آلومینیوم نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، لوکابوناچیچ دوشنبه شب در نشست مطبوعاتی قبل از بازی با آلومینیوم هرمزگان گفت: مس کرمان با پیروزی هفته گذشته تا حدودی روحیه از دست رفته خود را باز یافته است و در هفته جاری نیز تنها برای پیروزی به میدان می رویم.
وی افزود: در این دیدار با تمام توان برای پیروزی تلاش می کنیم و به بازیکنان نیز گفته ام که باید برای کسب سه امتیاز بجنگند.
وی با اشاره به غیبت و محرومیت پنج بازیکن مس کرمان گفت: در این دیدار شهداد نژاد، خلیل زاده، اسماعیل بیگی، پناهی و گودرزی را به همراه نخواهیم داشت و سعی می کنیم با بازیکنان جوان و ذخیره جای این بازیکنان را پر کنیم.
وی خواستار حمایت مس از سوی هواداران کرمانی شد و گفت: در این دیدار خانگی فرصتی مناسب ایجاد شده است تا توانایی های مس کرمان را نشان دهیم.
نظر شما