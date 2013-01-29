به گزارش خبرنگار مهر، نشست "پیامبر رحمت و دنیای معاصر" دوشنبه شب نهم بهمن ماه در مسجد و کانون توحید برگزار شد.

دکتر صادق آئینه‌وند استاد تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس در این نشست گفت: باید یک تفکر جدید نسبت به سیره پیامبر داشته باشیم. اگر به تبلیغاتی که صورت می گیرد توجه کنیم درمی‌یابیم که تصویری خشن از پیامبر(ص) ارائه و ساخته می شود. این در واقع یک نگاه قشری و عقب مانده و متحجرانه به اسلام است.

وی افزود: سیره‌ها را دیگران نوشته‌اند و ما در آن نقشی نداشته‌ایم. این در حالی است که شیعیان آغازگر سیره و تاریخ نویسی بوده‌اند. باید توجه داشت که بعد از شیخ مفید سیره نویسی مورد توجه جدی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه اشکالاتی در سیره نویسی پیامبر(ص) وجود دارد که باید بازنگری شود، گفت: این پرسش مطرح است که آیا سیره‌ای که عباسیان نوشتند قابل استناد است؟! ما باید دست به سرچشمه ببریم و از آنجا آغاز کنیم. باید توجه جدید به سیره داشته باشیم.

وی با تأکید مجدد به اینکه سیره نویسی از زمان شیخ مفید در تشیع کنار گذاشته شد و فقها از آن دست برداشتند گفت: بخشی از سیره‌ها که معیار اسلام در جهان است "من عندی" است و استنادی نیست و با سیره پیامبر تطبیق داده نشده است.

این استاد تاریخ اسلام تأکید کرد: لذا باید کاوش جدید کنیم و به سرچشمه باز گردیم و در منابع دوباره کاوش کنیم تا چهره واقعی پیامبر را مورد شناسایی قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه حکومتها در روایات دست می بردند گفت: در زمان عباسیان برای بالا بردن مقام ابن عباس که فردی عادی بود روایاتی درست شد که قبلا خبری از آن نبود. همچنین با کسانی که سیره نویسی درست را دنبال می کردند برخورد و مقابله می شد.

آئینه‌وند در ادامه به تصاویر سلیقه‌ای از اسلام اشاره کرد و گفت: امویان یک جور اسلام ساختند و عباسیان یک جور. ما یک اسلام معیار می خواهیم و نه یک اسلام سلیقه‌ای. به اقتضای عصر باید سیره را بازسازی کرد تا به کار امروز بیاید.

به گزارش مهر، در این نشست سهیل محمودی شعری در مقام پیامبر(ص) قرائت کرد و حجت اسلام رحمانی خلیلی مسئول کانون توحید به تاریخچه شکل گیری این کانون توسط آیت الله موسوی اردبیلی اشاره کرد.