دو کتابخانه عمومی در خلخال احداث می شود/ عضویت 10 درصدی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از روند احداث کتابخانه مرکزی خلخال تصریح کرد: در حال حاضر هشت کتابخانه با زیربنای هزار و 434 متر مربع در خلخال فعال است که تنها بخشی از نیازهای مطالعاتی آن را تامین می کند.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود احداث و بهره برداری از کتابخانه مرکزی خلخال بتواند در مرکز این شهرستان تحول قابل توجهی در فضاهای مطالعاتی و ارتقا فرهنگ مطالعه ایجاد کند.

به گفته سرپرست فرمانداری خلخال احداث این کتابخانه از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نیست و ضروری است با تسریع در روند ساخت در اولین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

وی همچنین از احداث کتابخانه عمومی در روستای "لنبر" این شهرستان خبر داد و افزود: احداث کتابخانه در مناطق محروم و روستاها زمینه توسعه آگاهی و ارتقا فرهنگ را موجب خواهد شد.

10 درصد از جمعیت خلخال عضو کتابخانه های عمومی است

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار و 769 نفر عضو کتابخانه های عمومی این شهرستان است، تصریح کرد: این رقم کمتر از ده درصد جمعیت شهرستان خلخال را شامل می شود.

وی اضافه کرد: ضروری است برنامه های فرهنگساز حوزه کتاب و کتاب خوانی در این شهرستان تشدید شده و با ترغیب به عضویت بیشتر افراد ساکن زمینه توسعه فرهنگ کتابخوانی را فراهم کند.

کتابخانه های شهید عاشوری زاده، ملاادهم عزلتی و شماره سه در خلخال، مرحوم یحیی رنجبر کلور در کلور، امام سجاد در هشتجین، لنبر در لنبر، شال در شال و برندق در برندق کتابخانه های فعال در شهرستان خلخال است.

گفتنی است در این کتابخانه ها 90 هزار و 513 جلد کتاب نگهداری می شود.

