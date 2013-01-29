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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

محمدی خبر داد:

دو کتابخانه عمومی در خلخال احداث می شود/ عضویت 10 درصدی جمعیت

دو کتابخانه عمومی در خلخال احداث می شود/ عضویت 10 درصدی جمعیت

خلخال - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری خلخال از احداث دو کتابخانه عمومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از روند احداث کتابخانه مرکزی خلخال تصریح کرد: در حال حاضر هشت کتابخانه با زیربنای هزار و 434 متر مربع در خلخال فعال است که تنها بخشی از نیازهای مطالعاتی آن را تامین می کند.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود احداث و بهره برداری از کتابخانه مرکزی خلخال بتواند در مرکز این شهرستان تحول قابل توجهی در فضاهای مطالعاتی و ارتقا فرهنگ مطالعه ایجاد کند.

به گفته سرپرست فرمانداری خلخال احداث این کتابخانه از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نیست و ضروری است با تسریع در روند ساخت در اولین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

وی همچنین از احداث کتابخانه عمومی در روستای "لنبر" این شهرستان خبر داد و افزود: احداث کتابخانه در مناطق محروم و روستاها زمینه توسعه آگاهی و ارتقا فرهنگ را موجب خواهد شد.

10 درصد از جمعیت خلخال عضو کتابخانه های عمومی است

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار و 769 نفر عضو کتابخانه های عمومی این شهرستان است، تصریح کرد: این رقم کمتر از ده درصد جمعیت شهرستان خلخال را شامل می شود.

وی اضافه کرد: ضروری است برنامه های فرهنگساز حوزه کتاب و کتاب خوانی در این شهرستان تشدید شده و با ترغیب به عضویت بیشتر افراد ساکن زمینه توسعه فرهنگ کتابخوانی را فراهم کند.

کتابخانه های شهید عاشوری زاده، ملاادهم عزلتی و شماره سه در خلخال، مرحوم یحیی رنجبر کلور در کلور، امام سجاد در هشتجین، لنبر در لنبر، شال در شال و برندق در برندق کتابخانه های فعال در شهرستان خلخال است.

گفتنی است در این کتابخانه ها 90 هزار و 513 جلد کتاب نگهداری می شود.
 

کد مطلب 1803291

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