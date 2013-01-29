قم قهرمان لیگ کاراته بسیج کشور شد

یوسف حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته پایانی از پیکارهای فصل جاری قهرمانی لیگ کاراته بسیج کشور در حالی به میزبانی قم برگزار شد که طی آن هیئت کاراته بسیج قم میزبان تیم‌های حاضر در لیگ برتر بود و در حضور مدعیان عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.



وی ادامه داد: هفت تیم در مسابقات امسال لیگ کاراته بسیج قهرمانی کشور حضور داشتند که به صورت دوره‌ای با یکدیگر به رقابت پرداختند تا در پایان شش هفته رقابت، تکلیف تیم‌های برتر این دوره از پیکارهای لیگ کاراته بسیج کشور مشخص شود.



سرمربی تیم هیئت کاراته بسیج سپاه علی ابن ابیطالب(ع) با بیان اینکه در ترکیب خود از چهره مطرح‌کاراته استان حضور بهره می‌برد، در ادامه با اشاره به وضعیت این تیم که یکی از مدعیان قهرمانی بود، تصریح کرد: تیم بسیار آماده‌ای داشتیم و در هفته پایانی به دنبال کسب بهترین نتایج در خانه بودیم که خوشبختانه نیز چنین شد و جام قهرمانی را در استان قم نگه داشتیم.



حسنی عنوان کرد: پیکارهای ششمین هفته از فصل جاری مسابقات لیگ کاراته بسیج کشور با حضور تیم‌های مدعی کسب عنوان قهرمانی در سالن شهدای دفاع مقدس مجموعه ورزشی نخلستان سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم برگزار شد که در پایان قم بالاتر از دو رقیب دیرینه خود در جایگاه نخست ایستاد.



سرمربی تیم هیئت کاراته بسیج سپاه علی ابن ابیطالب(ع) تصریح کرد: در پنج هفته گذشته نتایج بسیار خوبی کسب کرده‌ایم و امید داشتیم که در هفته پایانی نیز بتوانیم با استفاده از فرصت میزبانی از سد حریفان خود عبور کرده و به صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر کاراته نزدیک‌تر شده و قهرمان شویم که خوشبختانه این چنین شد و تیم ما مزد تلاش و پشتکار خود را گرفت.



حسنی بیان کرد: سطح مسابقات لیگ کاراته بسیج کشور نسبت به سال‌های گذشته بسیار بالا رفته است و رقبا از همان هفته نخست لیگ امسال همگی با برخورداری از نفرات آماده و تکنیکی مدعی کسب عنوان در این دوره از رقابت‌های لیگ کاراته بسیج کشور بودند، به همین خاطر تمرینات منظمی داشتیم و آماده و با اعتماد به نفس بالا به پیکارهای هفته پایانی رفتیم و قهرمان شدیم.



وی تصریح کرد: در خاتمه هفته ششم و پایانی پیکارهای لیگ کاراته بسیج کشور، تیم کاراته بسیج استان قم صدرنشین جدول رده‌بندی شد و بدین ترتیب به مقام قهرمانی دست یافت در حالی که تیم کاراته بسیج تهران بزرگ در مکان دوم قرار گرفت و مازندران سوم شد.



حسنی یاد آور شد: در پایان این دوره از پیکارها با حضور محمد ابولحسنی رئیس هیئت کاراته بسیج کشور و سایر مسئولان و میهمانان حاضر در سالن از تیم های برتر با اهدال لوح تقدیر، مدال و جام تقدیر به عمل آمد.

