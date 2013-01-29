بیشترین مراجعات مردمی خوزستان مربوط به اشتغال است

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه ملاقات مردمیش در محل سامانه «سامد» استان خوزستان اظهار کرد: روز دوشنبه(دیروز) مشکل 50 نفر از مردم استان در برنامه ملاقات مردمی تدارکات دیده از سوی اداره کل بازرسی و پاسخگوئی به شکایات مردمی استانداری خوزستان به صورت رو در رو حل شد.

وی افزود: بیشترین خواسته مردم در این دیدارها، درخواست شغل است و ما دستوراتی در این خصوص صادر می کنیم تا مشکل افراد حل و رفع شود.



عامری گلستان در خصوص سایر درخواستهای مرمی نیز عنوان کرد: درمان رایگان، وام ودیعه مسکن و وام خوداشتغالی از دیگر خواسته های مردمی است که در رده های بعدی بیشترین درخواست مردمی قرار دارند.



معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه به اجرایی شدن دستورات صادر شده از سوی مسئولان در ملاقات های مردمی و رفع مشکل مردم می توان امیدوار بود، عنوان کرد: به ندرت پیش آمده که مشکلی حل نشده یا در ارجاع به دستگاه ها مربوطه بدون پاسخ مانده است.



عامری گلستان افزود: یک اعتبار مخصوص درمان رایگان نیز در اختیار استانداری قرار دارد که معمولا در اینگونه ملاقات ها در صورتی که فرد مراجعه کننده شرایط لازم را داشت این اعتبار برای درمان در اختیار وی قرار می گیرد.