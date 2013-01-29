شکاف در جامعه صهیونیستی/ دوران "بی بی" رو به پایان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آوراهام بورگ " رئیس پیشین پارلمان رژیم صهیونیستی(کنیست) در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" جامعه صهیونیستی را گرفتار انشقاق و جدایی دانست.

وی در پاسخ به این پرسش در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در سرزمینهای اشغالی گفت : نتایج نظرسنجی یک موسسه افکارسنجی در سال گذشته نشان داد که در خصوص هر مسئله مهمی از جمله سرزمینهای اشغالی، اقتصاد، کلیساها و دولت، شکاف و اختلاف به وجود آمده است.



وی با بیان اینکه، انتخابات پارلمانی نشان داد که انشقاق و دودستگی در جامعه صهیونیستی هنوز وجود دارد، اظهار داشت : دولت نتانیاهو خود مقصر ضعفش است، چرا که پیغام مردم را دیگر نمی شنود. نتانیاهو اعتراضات گسترده ساکنان سرزمینهای اشغالی در دو سال پیش را به عنوان درخواستی برای تغییر و بازنگری سیاستهای خود نفهمید. دوران بی بی رو به پایان است اگر وی هیچ اقدامی انجام ندهد. کسی برنده انتخابات در سرزمینهای اشغالی بوده است که پیغامهای مثبتی را به مردم منعکس کند، اما پیغامهای نتانیاهو همیشه منفی بوده است.



این مقام سابق صهیونیست در ادامه سیاست نتانیاهو در سرزمینهای اشغالی را منفعلانه ارزیابی کرده و بر لزوم پایبندی وی به روند سازش خاورمیانه تاکید کرد.