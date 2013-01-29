توقیف اتوبوس با 217 فقره سابقه تخلف و بیش از 50 میلیون خلافی

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: صبح دیروز گشت پلیس راه زنجان در هنگام گشت زنی در محور "زنجان- قزوین" به راننده یک دستگاه خودرو اتوبوس جهت بررسی مدارک دستور ایست صادر کرد. در بررسی های صورت گرفته توسط پلیس مشخص شد این خودرو دارای 217 فقره سابقه تخلف از جمله سرعت غیر مجاز ، سبقت غیر مجاز است.

وی با بیان اینکه این خودرو دارای 50 میلیون و 140 هزار ریال خلافی است تصریح کرد: راننده این خودرو که به دلیل عدم رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی بارها توسط پلیس اعمال قانون شده متاسفانه تا به امروز نسبت به پرداخت جریمه های خود اقدام نکرده است.

رئیس پلیس راه زنجان افزود: این خودرو توقیف شده و مراحل قانونی در حال انجام است.



