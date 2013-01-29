  1. بین الملل
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

پس از ماجراجویی فرانسه؛

افزایش دخالت نظامی غرب در آفریقا/ پایگاه هوایی آمریکا در نیجر دایر می‌شود

افزایش دخالت نظامی غرب در آفریقا/ پایگاه هوایی آمریکا در نیجر دایر می‌شود

در پی لشکرکشی نظامیان فرانسوی به کشور مالی به بهانه مبارزه با گروههای مسلح، رسانه های خارجی از طرح آمریکا برای احداث یک پایگاه هوایی در کشور نیجر البته به بهانه پیگرد عناصر القاعده خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع امنیتی اعلام کردند پایگاه هوایی آمریکا در نیجر برای استفاده هواپیماهای بدون سرنشین احداث خواهد شد.

بنابر این گزارش، آمریکا هدف خود از ایجاد این پایگاه را پیگرد گروه القاعده در آفریقا اعلام کرده است در حالی که به نظر می رسد هدفی دیگر پشت پرده آن قرار داشته باشد.

خاطرنشان می شود کشور نیجر با کشورهای لیبی، الجزایر ، مالی و نیجریه مرز مشترک دارد و به نظر می رسد مقامات آمریکا با احداث این پایگاه هوایی در تلاش برای جاسوسی از کشورهای نزدیک به نیجر باشند.

از سوی دیگر، نظامیان فرانسوی نیز اخیرا به بهانه سرکوب گروههای مسلح ضد دولت مالی وارد این کشور شدند. تحلیلگران معتقدند فرانسه از دخالت در مالی در پی اهداف دیگری است و در نظر دارد بر منابع و ثروتهای طبیعی این کشور سیطره پیدا کند.

کد مطلب 1803301

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها