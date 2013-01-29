طرحهای دامداری کوهدشت پشت خط ماندند/ تسهیلات نصیب مرغداریها شد

به گزارش خبرنگار مهر، برخی متقاضیان طرحهای دامداری کوهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از روند پرداخت تسهیلات عنوان کردند که ما تشکیل پرونده داده ایم و بسیاری از مراحل بانکی را طی کرده ایم اما اعلام کرده اند که تسهیلات به دامداریها پرداخت نمی شود.

با توجه به پیگیریهای خبرنگار مهر گویا مسئولان امر با توجه به اولویت بندی های انجام داده در این فاز از پرداخت تسهیلات مرغداریها را در اولویت پرداخت قرار داده اند که برای اطلاع از صحت و سقم این موضوع سراغ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت رفتیم.

مرتضی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: قرار بود بخشی از تسهیلات در اختیار دامداری ها قرار گیرد اما چون مرغداری ها به سرمایه در گردش نیازمند هستند در مرحله اول طرح توسعه بخش کشاورزی این واحدها در اولویت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در این راستا برای پرداخت تسهیلات واحدهای مرغداری با تصمیم استانداری لرستان در اولویت قرار گرفته و دامداری ها به مرحله بعدی موکول شدند.

ملکی ادامه داد : قبلا تسهیلات تنها از طریق بانک کشاورزی پرداخت می شد اما در مرحله ی دوم شش بانک عامل دیگر یعنی سپه، صادرات، رفاه، صندوق توسعه و بانک توسعه تعاون برای توزیع تسهیلات به مبلغ 80 میلیارد و 700 میلیون تومان درنظر گرفته شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت ادامه داد: در حال حاضر متقاضیان در حال طی مراحل بانکی هستند تا تسهیلات لازم در اختیار آن ها قرار خواهد گیرد.

ملکی یادآور شد: متقاضیان تسهیلات برای طرح های گاوداری باید تا اجرای مرحله ی سوم صبر کنند.