مصدومیت بازیکنان ماهان شرایط را سخت کرده است/ شرایط خوب بازیکنان ماهان

محسن صادق زاده بعداز پیروزی تیمش مقابل صنایع ماهشهر در هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دیدار بازیکنان ما همان طور که انتظار داشتم عمل کردند و با مدیریت بازی و استفاده از ضدحملات به خوبی حریف را تحت فشار قرار دادند.

وی تصریح کرد: با توجه به بازی های سنگین پلی آف ترجیح دادیم که از بازیکنان جوان و نیمکت بیشتر دراین دیدار استفاده کنیم و بعدازآن اختلاف زیاد شد فرصت را به بازیکنان جوان دادیم و آنها زمان های بیشتری برای بازی و هماهنگی بیشتر پیدا کردند.

سرمربی تیم بسکتبال فولادماهان همچنین به بازی خوب محمدامجد گارد راس تیمش اشاره کرد و گفت: او بعد از چهارماه مصدومیت دوباره به ترکیب بازگشته است و من امیدوارم به زودی به آن مرز آمادگی کامل برسد تا با توجه به مصدومیت فلاحت در پلی آف به تیم کمک کند.

وی در ادامه به آمار بالای مصدومیت بازیکنانش اشاره کرد و اظهار داشت: درحال حاضر فلاحت،سامان ویسی،بهنام توکلی،جواد داوری مصدوم هستند البته به غیر از فلاحت بقیه مصدومیت جزئی دارند اما به هر حال باید برنامه ریزی کرد تا این بازیکنان کاملا آماده و شرایط فیزیکی و جسمی خوبی برای پلی آف داشته باشند.

تیم بسکتبال فولادماهان در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال 94-60تیم صنایع ماهشهر را از پیش رو برداشت و روز پنج شنبه به مصاف تیم البدر کنگ می رود.