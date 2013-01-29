حضور وزارت ارتباطات در نمایشگاه دستاوردهای نظام

به گزارش خبرنگار مهر، در همین راستا ‌عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه اصول 44،‌25 و دیگر بندهای قانون اساسی در قالب عکس، فیلم، مولتی مدیا، کتاب، پوستر و بروشور در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی با موضوعات مرتبط با ICT نظیر امنیت شبکه، شبکه ملی سلامت، خدمات ICT روستایی، خصوصی سازی، ‌اصل 25 قانون اساسی، ‌مردم سالاری و تولید ملی در محل غرفه وزارت ارتباطات از جمله برنامه‌هایی است که در مدت برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نظام اسلامی در پرتو قانون اساسی اجرایی خواهد شد.

همچنین مدیران عالی سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات براساس برنامه زمانبندی تعیین شده در غرفه حاضر خواهند شد و به سوالات مخاطبان و پاسخ خواهند داد.

علاوه بر نمایشگاه دستاوردهای نظام اسلامی در پرتو قانون اساسی، ‌نمایشگاه خدمات الکترونیکی دولت نیز برگزار می‌شود که وزارت ارتباطات در این بخش نیز حضور فعال و موثری را خواهد داشت.

معرفی تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای توسعه خدمات الکترونیکی دولت از قبیل فعالیت‌های انجام شده برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات، فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز و همکاری با دستگاه‌های مختلف برای بسط و گسترش کاربردی این نوع از خدمات از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این بخش است.

همچنین ‌ارائه دستاوردهای سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات در خصوص ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه‌های پستی،‌ مخابراتی و ICT روستایی از دیگر برنامه‌هایی است که در این بخش عملیاتی خواهد شد.

برای حضور موثر و کاربردی وزارت ارتباطات در این نمایشگاه‌‌ها، ‌شورای سیاستگذاری متشکل از مدیران عالی وزارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه تشکیل شده و دو کمیته علمی و اجرایی در قالب مصوبات این شورا فعالیت می‌کنند.