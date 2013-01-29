به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، اسناد لو رفته از سایت شرکت امنیتی "بریتام دیفنس" انگلیس نشان می دهد: مقامات قطر پیشنهاد داده اند که تسلیحات شیمیایی قاچاق داده شده از لیبی به حمص در سوریه منتقل شود و در آنجا علیه مخالفان استفاده شود.

بنابر اسناد موجود، مقامات قطری این پیشنهاد را در راستای متهم کردن نظام سوریه به استفاده از تسلیحات شیمیایی مطرح کرده اند.

قطریها حتی در این پیشنهاد به جزئیات موضوع نیز اشاره کرده اند و خواستار جا زدن اتباع اوکراینی به عنوان متخصصان روسی همپیمان سوریه شده اند. بر این اساس، باید فیلم ویدئویی از این اتباع اوکراینی که در حال گفتگو به زبان روسی هستند تهیه شود و این طور وانمود شود که آنها متخصصان روس برای کمک به نظام سوریه در استفاده از تسلیحات شیمیایی هستند.