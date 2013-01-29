هیچ کس در جریان رقابتهای کشتی قهرمانی اصفهان مصدوم نشد

علیرضا میرواحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات پیش آمده در جریان رقابت‌های کشتی قهرمانی استان اصفهان و درگیری در این مسابقه بیان داشت: در هر ورزش و مسابقه ای به خاطر حساسیت هایی که وجود دارد این مسائل ممکن است پیش می آید به هر حال ورزشکار در زمان های خاص مسابقه تحت فشار قرار می گیرند و عکس العمل هایی از خود نشان می دهند.

وی افزود: دو کشتی گیر به خاطر نتیجه مسابقه با یکدیگر وارد بحث شدند و در جایگاه تماشاگران نیز طرفداران این دو کشتی گیر با یکدیگر درگیر شدند که نیروی انتظامی وارد عمل شد و اوضاع آرام گرفت و ادامه مسابقه برگزار شد.

سرپرست هیئت کشتی در مورد اینکه گفته می شود او اجازه باز شدن درب سالن و خروج متخلفان را داده است، ادامه داد: مسئولیت امنیت سالن با مسئولان سالن و نیروی انتظامی است و ما اصلا دخالتی در باز یا بسته بودن در نداشتیم و این موضوع هیچ ارتباطی با هئیت کشتی ندارد؛ تصمیم آخر را نیروی انتظامی گرفت که تصمیم عاقلانه ای نیز بود.

وی ادامه داد: البته بعضی از دوستان ممکن است که در جریان نباشند و خبرهای ناصحیحی بدهند. که ما نیز می توانیم به حراست اداره کل از دست این افراد شکایت کنیم و حتما هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

میرواحدی در مورد مصدومان گفت: نه کسی مصدوم شده است و نه کسی در بیمارستان بستری است و گزارش نیروی انتظامی نیز وجود دارد و اگر چنین اتفاقاتی افتاده بود ما چطور می توانستیم مجددا مسابقه را برگزار کنیم.

وی در مورد حضور افراد غیر بومی در مسابقات استانی بیان کرد: ما در جریان برگزاری 7 مسابقه حدودا به 60 کشتی گیری که برایمان ناشناخته بودند اجازه شرکت در مسابقات را ندادیم ولی در هر صورت ممکن است افرادی از فیلتر ما عبور کنند.

رئیس هیئت کشتی استان اصفهان ادامه داد: این به این علت است که بعضی از باشگاه ها و مربیان، کشتی گیر از بیرون می آورند. البته ما قبل از برگزاری مسابقات در مورد بومی بودن این افراد از دانشگاه، بیمه و حتی نیروی انتظامی استعلام می گیریم و اعلام کرده‌ایم که اگر این کشتی گیران در مسابقات قهرمان هم شوند اما مشکلی داشته باشند با آن ها برخورد می کنیم و حتی مربی آن را محروم و دفترچه مربی گیری او را باطل می کنیم.