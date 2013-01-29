کریس ویلیامز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم ماهان تاکنون امکانات خوبی را برای رفاه و آسایش من فراهم کرده و من تاکنون برای دو باشگاه ایرانی بازی کرده ام و هر کدام به نوبه خود شرایط خوب و راضی کننده ای را برای من فراهم کردند.

وی به پیروزی این هفته تیمش مقابل صنایع ماهشهر هم اشاره کرد و تصریح کرد: بازی خیلی خوبی بود و تیم مقابل در این بازی خیلی تلاش کرد ولی تیم ما توانست با ارائه یک بازی خوب برنده از زمین بازی خارج شود.

بازیکن پست پنج تیم بسکتبال ماهان درخصوص عملکرد خود در تیم ماهان و ارائه بازی های زیبا و تاثیرگذار برای تیمش نیز گفت: شاید یکی از دلایل خوب بازی کردن من، حضور هم تیمی های خوبی باشد که درکنارم هستند؛ تیم ما ترکیبی از بازیکنان بزرگ و جوان دارد و در کل قدرتمند و با انگیزه ای است.

وی با بیان اینکه تیم فولادماهان تنها به قهرمانی فکر می کند افزود: تیم ما پتانسیل قهرمانی دارد ما متاسفانه جند نفر از از بازیکنان خوب ما درحال حاضر مصدوم هستند که امیدواری به زودی به کمک تیم بیایند تا با قدرت در مراحل بعدی لیگ حاضر شویم.

وی در پایان اظهار داشت: تیم های ایران قوی کار می کنند و بسکتبال را خیلی دوست دارند ما نیز امیدورایم با حمیات هواداران تیم ماهان به هدفی که در نظر داریم دست پیدا کنیم.

تیم بسکتبال فولادماهان در هفته هفدهم موفق به شکست 94-60 تیم صنایع ماهشهر شد.