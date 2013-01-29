20 برنامه در دهه فجر توسط اداره کل عشایر خراسان شمالی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی گفت: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر بیش از 20 برنامه توسط این نهاد برگزار می شود.

موسی الرضا شادمهر افزود: توزیع اقلام تبلیغاتی، انتشار بیانیه، سرکشی از خانواده های معظم شاهد عشایری، حضور در گلزار شهدا و عطرافشانی مزار آنان، برگزاری همایش کارگزاران بیمه عشایری، برگزاری جشن های انقلاب و نشستهای بصیرتی در مدارس عشایری استان و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در بین عشایر استان از جمله برنامه های این اداره کل در ایام دهه مبارک فجر است.

وی همچنین به حضور قابل توجه عشایر استان در جشنواره ملی صدای عشایر ایران اشاره کرد و اظهارداشت: در این جشنواره که در تهران برگزار می شود عشایر استان با برپایی سیاه چادر در محل جشنواره، نوع زندگی خود را به معرض نمایش می گذارند.

شادمهر گفت: اجرای نمادین جشنهای عروسی عشایر، کوچ نمادین، برپایی آداب و رسوم و ورزشها و بازیهای بومی، معرفی چهره های ماندگار عشایر استان و اجرای موسیقی عشایری از جمله برنامه اجرایی در این جشنواره است.

این مقام مسئول همچنین از افتتاح چند طرح عمرانی خبر داد و گفت: پنج طرح عمرانی با اعتبار چهارهزار و 161 میلیون ریال در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری می رسد.



مقام ولای شهدا نشئت گرفته از ولایتمداری و گذشتن از تعلقات دنیوی است

رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان شمالی گفت: مقام ولای شهدا، ثمره ولایتمداری و گذشتن از تعلقات دنیوی آنان است.

حجه الاسلام نجفی در مراسم چهلمین روز تدفین شهدای گمنام در بجنورد، که در عملیات خیبر و والفجر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند عبودیت، اخلاص، ولایتمداری و گذشتن از تعلقات دنیوی را رمز و راز شهادت عنوان کرد و گفت: شهدای گرانقدر اسلام و 8 سال دفاع مقدس با رسیدن به این مقام والا، حیات طیبه و جاودان را از آن خود کردند.

وی با اشاره به غیرتمندی های شهدایی همچون حسین فهمیده و با بیان اینکه هنوز جنگ به اتمام نرسیده بلکه فقط سنگر جنگ سخت به سنگر جنگ نرم تبدیل شده است افزود: دانشجویان باید با تلاش خود در زمینه های علمی و اخلاقی در برابر هجمه های فرهنگی دشمن هوشیار باشند و با ایستادگی در برابر تحریم ها و مقاومت اقتصادی، راه شهدا را تداوم بخشند.

در پایان این مراسم اساتید، کارکنان و دانشجویان این واحد دانشگاهی پس از مراسم مداحی و مرثیه سرایی، با نثار شاخه های گل بر مزار شهدای گمنام نسبت به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.



با حفظ روحیه ایثار و فداکاری می توان بر جنگ اقتصادی غلبه کرد

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی گفت: با حفظ روحیه ایثار و فداکاری می توان بر جنگ اقتصادی غلبه کرد.

سیف الله مطلبی در جمع کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی افزود: مردم ما در دوران انقلاب با کمترین امکانات توانستند نظام سلطه را سرنگون کنند و در دوران دفاع مقدس نیز ثابت کردند که با روحیه ایثار و مقاومت می توان در برابر دشمنان ایستاد.

وی اظهار داشت: دشمن می خواهد با تحریم اقتصادی و فشار بر مردم ایران آنها را از نظام و انقلاب دور کند و ما باید در این برهه از زمان تمام تلاشمان را بر حفظ و بقای نظام اسلامی معطوف کنیم.

مطلبی تصریح کرد: دهه فجر انقلاب اسلامی، فرصت مغتنمی است تا برکات و دستاوردهای نظام و حلاوت و شیرینی آن به مردم چشانده شود.

وی در پایان با حضور در محل توزیع فرم های جمع آوری اطلاعات خانوار سهام عدالت کارگران خراسان شمالی، از نحوه توزیع این فرم ها بازید کرد.