سبک زندگی اسلامی ترویج دهیم نه اومانیسم/ افزایش مدارای سیاسی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته نهم بهمن ماه اختتامیه دومین جشنواره جام جم با حضور عزتالله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، علی دارابی معاون سیما، مدیران شبکههای تلویزیونی، اعضای هیأت داوران جشنواره و تنی چند از کارگردانان، تهیهکنندگان، بازیگران، نویسندگان، مجریان و عوامل فنی و هنری صدا و سیما در مرکز همایشهای بینالمللی این سازمان برگزار شد.
چند گام به جلو از جشنواره اول تا دوم
در این مراسم دارابی با تأکید بر اینکه با همدلی و تلاش باید جشنواره بعدی بهتر از این دوره باشد، گفت: این جشنواره فرصتی برای سیاست گذاران و مدیران است تا در تشریک مساعی با برنامهسازان به نقد و بررسی آنچه داریم و آنچه باید با همدلی و تلاش داشته باشیم، بپردازیم. ارتقای محصولات اتفاق مسرتبخشی است که نشان میدهد ما چند گام به جلو حرکت کردهایم. گرچه تا رسیدن به آنچه باید باشیم فاصله زیادی داریم.
وی با اشاره به حضور چهار خانواده شهید در جمع ادامه داد: ایستادگی امروز ما مرهون جانفشانی بهترین فرزندان ایران است. به همین بهانه از چهار خانواده ارجمند شهید و 17 چهره برجسته هنری تقدیر میکنیم.
دارابی تاکید کرد: تنوع در مسابقات و برنامهها، فیلمهای تلویزیونی و سریالهای کمدی و برنامههای کودک و نوجوان ویژگیهایی است که میتوان برای جشنواره دوم نام برد.
معاون سیما با اشاره به برگزاری بین المللی جشنواره سوم یادآور شد: جشنواره سوم از آن رو فعالیت خود را در ابعاد بین المللی آغاز خواهد کرد تا بنای رفیع و شکوهمندی که سال گذشته بنا کردیم استوار بماند و در تقویم رخدادهای فرهنگی و هنری به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات ثبت و ضبط شود.
لزوم ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی
دارابی تصریح کرد: از این پس باید رابطه معناداری بین داوریها با سیاستها و برنامهها وجود داشته باشد. در واقع تولیدات سیما باید عقلانیت و خردورزی جامعه را بالا ببرد و برخوردار از مباحث تکنیکی باشد.
وی خطاب به هنرمندان حاضر در مراسم تأکید کرد: شرح صدر جامعه را افزایش دهید. در جامعه بیش از گذشته به افزایش سقف تحمل و مدارای سیاسی نیاز داریم. آثار نیز باید مروج سبک زندگی ایرانی و اسلامی باشد. نه اینکه زندگی غربی را رواج دهد که بر پایه اومانیسم و فردیت انسان بدون خالق است.
دارابی با بیان اینکه تولیدات باید دستاوردها و افتخارات ملی را برجسته کند، یادآور شد: ادب حق تعالی، ادب دین و ادب دنیا در تولیدات باید جانمایی شود. قدرت ابتکار عمل نیز در نبرد با تحریفها، وارونه سازی و تفرقه افکنیها بسیار مهم است. اکنون در دهه چهارم انقلاب به سر میبریم و پیشرفتها، عدالت، استوارسازی بناها و ... ناشی از رهنمودهای خردمندانه حضرت آیت الله عظمی خامنهای است.
هموار شدن مسیر طولانی پیش رو با مدد هنرمندان
معاون سیما مروج پاکی و پایبند به اخلاقیات بودن را دو ویژگی مهم آثار خواند و گفت: اگر بگوییم امروز مجموعهای از تولیدات پاک و اخلاقی در رسانه ملی است مبالغه نکردهایم. آثار به لحاظ فرم و محتوا و ویژگیهای بصری نیز باید از امتیازات بالا برخوردار باشند و توسعه و آبادانی کشور را در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: باید پیام اخلاق، معنویات و انقلاب اسلامی را به درستی منتقل کنیم و تا رسیدن به این مهم راه زیادی در پیش داریم که قطعا با همراهی هنرمندان کوتاهتر خواهد شد.
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