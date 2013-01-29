واژگونی اتوبوس با 12 کشته و مجروح

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت شش صبح امروز یک مورد واژگونی اتوبوس در جاده قم-تهران به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان خود را به محل حادثه در پل حسن آباد رساندند. در بررسی های اولیه مشخص شد اتوبوس که عازم تهران بود به علت لغزندگی جاده واژگون شده است.

وی افزود: آتش نشانان با ایمن سازی محل مسافران را از داخل اتوبوس خارج کردند. در جریان این حادثه یکی از مسافران که مرد 45 ساله ای بود بر اثر شدت جراحات جان باخته بود. 11 مسافر که هشت تن از آنها زن بودند نیز مجروح شده بودند که از سوی امدادگران اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

ملکی خاطر نشان کرد؛ اتوبوس با یکدستگاه جرثقیل به حالت اولیه برگردانده شد و آتش نشانان با پایان عملیات به ایستگاه بازگشتند.

