جشنواره های قرآنی در راس برنامه های دهه فجر قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد علم الهدی پیش از ظهر سه شنبه اظهار کرد: در حرکتهای انقلابی مردم در مبارزه با طاغوت، در آن تظاهرات ابتدایی و حرکتهای مبارزاتی که در مقابله با سر نیزه و مسلسل دژخیمان شاه انجام می گرفت آن چه که بر سر و دست مردم به عنوان جلودار حرکت مطرح بود قرآن بود و در برخی از راهپیمایی ها، مردم قرآن سردست داشتند و به عنوان حمایت از قرآن برقراری یک نظام قرآن جوانهای ما از گلوله های داغ جلادان شاه استقبال می کردند و قربانی قرآن می شدند.



امام جمعه مشهد با بیان اینکه در جشنواره های دهه فجر یک خلاء فاحش وجود داشت افزود: این مناسب نبود که فیلم و موسیقی جشنواره داشته باشد اما قرآن جشنواره نداشته باشد خوشبختانه تعهد و تعبد این وزیر محترم در این دولت دینی و اسلامی و پیگیریهای مجدانه معاونین محترم به ویژه معاونت قرآن و عترت این خلاء و کمبود را در جشنواره های دهه فجر از بین برد و جشنواره های قرآنی در راس جشنواره های دهه فجر قرار گرفت و مطرح شد.



آیت الله علم الهدی قرآن را معجزه عظیم، جاوید و ابدی دانست و بیان کرد: نکته ای که موجب جذب و جلب انسانها در مرحله اول شد شخصیت هنری قرآن بود شاید بسیاری از معارف و عمده محتوالی علمی و فکری و سازندگی قرآن بر مردم جاهلیت آن روز پوشیده بود و مردم آن زمان نمی توانستند موقعیت و ارزش انسان سازی قرآن را درک کنند و با هیچ منطق و بیانی قابل توجیه هم نبود، آن چه مردم را به قرآن جذب می کرد موقعیت هنری قرآن و شخصیت بی نظیر هنری قرآن بود.



وی اظهار کرد: مردم در عرصه هنر سخن و بیان که عمده صنعت رایج در عرب آن روز بود قرآن را بی نظیر احساس کردند هیچ هنرمندی که در تاریخ هنر عرب جزو تاثیر گذارترین هنرمندان و صاحب نام بودند هم نمی توانستند به مصاف قرآن بیایند و با قرآن مسابقه بگذارند و شخصیت هنری قرآن باعث جذب مردم در مرحله اول شد.



امام جمعه مشهد افزود: در طول تاریخ حیات قرآن در کنار شخصیت هنری قرآن محتوای انسان ساز قرآن که از شفافیت و گستردگی فراوانی برخوردار است به هیچ وجه باستانی، کهنه نشده است و در دنیا پیدا نمی کنید اثری را که جذب هنری اش به اندازه قرآن باشد و معجزه آفرینی اش در جذب دلها بیش از قرآن باشد و به اندازه قرآن به روز باشد این شخصیت هنری قرآن قابل توجه است.



آیت الله علم الهدی با اشاره به برگزاری جشنواره داستانهای قرآنی در مشهد اظهار کرد: ما در قرآن دو اثر هنری داستانی داریم یکی داستان کوتاه یکی داستان بلند. ذات مقدس پروردگار در جریان داستانی قرآن با توجه به این که قرآن کتاب هدایت است نه کتاب داستان، داستان به عنوان یک ابزار هدایتی به بهترین وجه در استخدام قرآن در آمده است، گاهی داستان یک پیامبر مانند حضرت موسی(ع) به دفعات متعدد مطرح می شود که قابل توجه و تامل است در داستان بلند هم داستان با عظمتی که به عنوان احسن القصص عنوان می شود داستان حضرت یوسف(ع) است.



وی افزود: آن چه مهم است در جریان داستانی قرآن مجموعه داستانهای قرآن واقعیت تاریخ بشر است و هیچکدام افسانه نیست بر خلاف اینکه در یک عرصه هنری در مقام تالیف یک داستان غالبا از افسانه ها استفاده می شود و یا از داستان ساختگی که بتوان داستان رامطابق پیام فیلم یا سریال تنظیم کرد و قرآن نقطه های برجسته و واقعیتهای جوامع گذشته را در شکل و شمایلی مطرح کرده است و در یک جریان هنری ارائه شده با آن نقطه خاص هدایتی که قرآن می خواهد از این داستان بهره برداری کند قابل تقدیر است، خصوصیتی که در داستان سرایی قرآن است هیچ ادیب و هنرمندی مشاهده نمی کنیم.