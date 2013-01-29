مهدی تکابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابش به عنوان رئیس هیئت پینگ پنگ استان اصفهان بیان داشت: من توانستم ورزش پینگ پنگ را از حالت یک ورزش طفیلی در اصفهان خارج کرده و کاری کنم که نگاه تازه ای از طرف مسئولان، رسانه های خبری و باشگاه ها به این رشته ورزشی شود.

وی ادامه داد: برای پیشرفت پینگ پنگ استان برنامه هایی دارم و امیدوارم با کمک دوستان این امر محقق شود و فکر می کنم اصفهان زودتر از آن که قطب اصلی کشتی در ایران شود قطب اصلی پینگ پنگ ایران خواهد شد.

شرایط برایم سخت تر شد

رئیس هیئت پینگ پنگ در مورد انتخابش به عنوان رئیس هیئت بیان کرد: واقعا از ته دلم می گویم که شرایط برایم سخت تر از قبل شده است و اگر بخواهم حرف دلم را بزنم اصلا خوشحال نیستم. قبلا هم گفته ام امضاء مدیر کل و رئیس فدراسیون در زیر ابلاغیه من برایم حرمت دارد و به خاطر احترام به این بزرگواران نمی توانستم در انتخابات شرکت نکنم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی کار کردن در اصفهان نه تنها برای من، بلکه برای همه مسئولان هیئت های مختلف ورزشی بسیار مشکل است و فکر می کنم این درد همه رئیس های هیئت های مختلف ورزشی است.

انتقاد اگر فنی باشد خوب است

تکابی در مورد مخالفان خود اظهار داشت: انتقاد کردن و ایراد گرفتن خوب است ولی اگر فنی باشد. انتقاد اگر منطقی باشد من می پذیرم زیرا باعث رشد و پیشرفت در کار من می شود. قضاوت ها و انتقادات باید نسبی باشد. باید به کل عملکرد بنده نگاه شود و نقاط مثبت و منفی آن گفته شود نه فقط نقاط منفی ذکر شود. اگر عملکرد من از اول کامل باشد دیگر جایی برای پیشرفت باقی نمی ماند.

وی افزود: کیامرث حسینی رئیس انجمن پینگ پنگ آموزش و پرورش استان تا دو ماه پیش از بزرگترین مخالفان من بود ولی در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که می توانیم با هم همراه باشیم. من نیز ایشان را برای سمت دبیر هیئت پینگ پنگ به مدیر کل معرفی کرده ام. کدام رئیس هیئت ورزشی را می شناسید که مخالف خود را دبیر هیئت خود کند.

موافق و مخالف برای من معنی ندارد

رئیس هیئت پینگ پنگ استان بیان داشت: از امروز که شروع کار من بوده است، دیگر موافق و مخالف برای من هیچ مفهومی ندارد. من با جامعه پینگ پنگ استان سر و کار دارم. هرکس هم با من مخالف یا موافق بوده است، تا دیروز بوده است. هر تنشی هم بوده است تا دیروز بوده و تمام شده است. جامعه کشتی در حال حاضر احتیاج دارد که هم از لحاظ روحی و هم زیر ساخت ها بازسازی شود.

وی افزود: من از هر کسی که بخواهد در این هیئت فعالیت کند بی قید و شرط استقبال می کنم. حتی مخالفان در روز جلسه انتخابات نیز اگر دوست داشته باشند در این هیئت فعالیت کنند استقبال خواهم کرد و من به عنوان یک عضو کوچک در این هیئت دست این دوستان را می فشارم.

از مسائل موجود در هیئت ناراحت هستم

تکابی در مورد مسائل موجود در هیئت اظهار کرد: از این که آقای جواهری به ریزترین مسائل پینگ پنگ ورود کرده اند وجدانا ناراحت هستم. زیرا احساس می کنم که مسائل خانوادگی ما به بیرون درج پیدا کرده است و این موضوع باعث تاسف من است. این موضوع اصلا برای جامعه پینگ پنگ جالب و زیبنده نیست.

وی تصریح کرد: من از کل جامعه ورزش نه فقط جامعه پینگ پنگ درخواست می کنم که قبل از این که یک ورزشکار، مدیر یا مربی خوب باشند، یک انسان خوب و کامل باشند. بنده هم اشتباهاتی دارم و اشتباهات خود را نیز قبول دارم. من خودم به دنبال این هستم که این اشتباهات را به حداقل برسانم.

با عملکرد خوبم جواب اعتماد ها را می دهم

رئیس هیئت پینگ پنگ در مورد برنامه هایش گفت: برنامه های دیروز من با برنامه های امروز من هیچ فرقی نکرده است. مدت فعالیت برای من فرقی ندارد. وظیفه را مدیر کل و فدراسیون بر عهده من قرار داده اند و من آدمی نیستم که زیر دین کسی بمانم و مطمئن باشین با عملکرد خوبم جواب اطمینانشان به یک مدیر 31 ساله را خواهم داد.