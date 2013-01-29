سید عزتالله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه اختتامیه جشنواره جام جم در میان خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره دیجیتالی شدن سیستم پخش تلویزیون، اظهار کرد: اکنون تقریبا 70 درصد کشور از حالت دیجیتال برخوردار است و هم زمان سرویس آنالوگ نیز داده میشود. ما به عنوان شروع، کار فرستنده الوند را با اعلام قبلی قطع کردیم و مشکلی هم پیش نیامد، چون مردم در تهران یا بیشتر از دستگاههای دیجیتال استفاده میکنند یا از فرستنده جماران برخوردار میشوند.
وی افزود: اما در سال 92 طی زمان بندی مشخصی که از قبل اعلام میکنیم، آرام فرستندههای آنالوگ را خاموش میکنیم تا مردم از همان شبکه دیجیتال استفاده کنند.
هزینه کردن به خاطر همراهی با مردم
ضرغامی تصریح کرد: گرچه ارائه دو سرویس موازی آنالوگ و دیجیتال برای رسانه ملی هزینههای بسیاری در بر دارد اما اکنون به علت همراهی با مردم فرستندههای آنالوگ نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
رئیس سازمان صدا و سیما همچنین درباره کمبود بودجه که تولید آثار را با مشکل مواجه کرده است، گفت: به دلیل شرایط خاص و کسر بودجه جدی که در کل کشور وجود دارد و از طرفی کاهش منابع و دیگر مشکلات، اکنون همه دستگاهها به شکل جدی با مشکل کمبود بودجه روبرو هستند، سازمان صداوسیما هم از این دستگاهها مستثنی نیست.
600 میلیارد کمبود بودجه در سازمان صدا و سیما
وی تأکید کرد: در واقع حتی اگر بودجه مصوب امسال ما نیز پرداخت میشد، کسری بودجهای حدود 400 میلیون تومان حداقل برای انجام برنامههای روتین مشابه سال 90 داشتیم. اما متاسفانه همین مقدار بودجه مصوب سال 91 به دلیل کاهش بودجه تا سقف 200 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و این در حالی بود که در شرایط رقابتی مسئولیتهای مختلفی بر عهده صدا و سیما است.
ضرغامی با بیان اینکه خوشبختانه ظرفیت عظیم هنری در کشور وجود دارد، اعلام کرد: بسیاری از پروژههای ما به دلیل آماده نشدن بودجه دوران انتظار را میگذرانند و امیدواریم بتوانیم این شرایط خاص را برطرف کنیم. البته تلاش میکنیم سرویسهای مورد نیاز پروژههایی که در دست داریم را تأمین کنیم. به خصوص برنامههایی که برای ایام نوروز و انتخابات پخش میشود.
توانمندی بالای رسانه ملی برای ایجاد بسترهای فنی تأسیس شبکه
رئیس رسانه ملی در اینباره که در شرایط فعلی چطور کماکان از تلاش برای تأسیس شبکههای جدید خبر داده میشود، گفت: توانمندی رسانه ملی برای افزایش شبکهها چه در سیما و چه در صدا بالا است و ما به دنبال ایجاد بسترهای فنی لازم هستیم. به خصوص با راه اندازی آی پی تی وی، میتوانیم برخی شبکههای مجازی را بر بستر آی پی راه اندازی کنیم. این توانمندی میتواند هر زمان اعتبارات لازم فراهم شد به فعلیت برسد.
وی همچنین درباره برنامههای انتخاباتی توضیح داد: ویژه برنامههای مخصوص انتخابات در سیما، صدا و شبکههای استانی در حال تولید است. پخش آنها نیز از اسفندماه آغاز میشود و در تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت. پس از تعطیلات نیز با حجم بیشتر در جدولی دقیق با توزیع مناسب مجموعه برنامهها با اهداف و رویکردهای مختلف و ساختارهای مختلف تا روز انتخابات روی آنتن خواهند رفت.
پخش مناظرهها بسته به تعداد نامزدها و تأیید شورای قانونی تبلیغات
ضرغامی ادامه داد: گفتگوهای دو نفره و یا چند جانبه بین نامزدها و یا طرفداران نامزدها به روشن شدن فضای انتخاباتی به ویژه برنامههای نامزدها و ایجاد شور و حس و حال بیشتر در انتخابات کمک میکند. ما نیز در این رابطه اقداماتی کردهایم و طرحهای اولیهای آماده شده است. اما موضوع طراحی برنامه مناظره به تعداد نامزدها هم بستگی دارد.
وی تصریح کرد: چون با افزایش هر نامزد به صورت تصاعدی تعداد مناظرهها نیز افزایش پیدا میکند. تا اینجا هم که من دیدهام تاکنون تعداد زیادی اعلام نامزدی کردهاند. در این صورت باید طراحی برای مناظره با تعریف مختص خودش قدری دقیقتر برنامه ریزی شود تا زمان و فضای مناسب برای ارائه آن وجود داشته باشد.
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