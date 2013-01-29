واگذاری خدمات مشترکین آبفای خوزستان به دفاتر پیشخوان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درآمد و امورمشترکین این شرکت هدف از اجرای این طرح را تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به متقاضیان و مشترکین و افزایش سهولت دسترسی به خدمات و کاهش رفت و آمدهای درون شهری برشمرد و اظهار کرد: اجرای این طرح به افزایش رضایتمندی ارباب رجوع منجر می شود.

حمید محبی با بیان اینکه با اجرای مرحله اول این طرح، در سرعت و کیفیت انجام فعالیت ها بهبود حاصل شده است در ادامه ابراز امیدواری کرد: در مراحل بعدی سایر کارهای خدمات رسانی شرکت نیز به دفاتر فوق واگذار می شود تا متقاضیان و مشترکان بتوانند به صورت غیرحضوری خدمات مورد نیاز خود را به نحو مطلوب دریافت کنند.



وی، فروش انشعاب آب و فاضلاب، تعویض کنتور، تغییر نام و کاربری، جابه جایی، قطع و وصل مجدد انشعاب را از امور محوله به دفاتر پیشخوان دولت برشمرد و ادامه داد: جمع‌آوری انشعاب، واحدشماری، تغییر قطر و ظرفیت، تسویه حساب، آزمایش کنتور، درخواست اصلاح قبض، صدورالمثنی، رسیدگی به شکایات و پیگیری درخواست از دیگر وظایف واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت است.



محبی با بیان اینکه هم اکنون این طرح در شهر رامهرمز به صورت آزمایشی اجرا شده و به زودی چهار شهر دیگر استان نیز مشمول بهره مندی از این خدمات می گردند، گفت: این اقدام در راستای برون سپاری وظایف تصدیگری سازمان ها و نهادهای دولتی و با هدف کسب رضایت مشترکان صورت گرفته است.