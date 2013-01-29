ادعای آل خلیفه درباره جدی بودن برای گفتگو با مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر، "سمیره رجب" وزیر مشاور در امور رسانه و سخنگوی دولت بحرین مدعی شد دولت برای موفقیت گفتگوها به معنای واقعی کلمه مصمم است.



وی در گفتگو با روزنامه " الشرق الاوسط" چاپ لندن اظهار داشت ضامن اجرای توصیه ها و پیشنهادهایی که در گفتگوهای سیاسی آتی مطرح خواهد شد، ملت بحرین و طرفهای دیگر مذاکره هستند.



این مقام رژیم بحرین بدون اینکه به دیدگاه مخالفان اشاره کند، ادامه داد ما معیارهایی داریم که در ضمن آن گفتگو را ادامه می دهیم.



وی گفت یکی از این معیارها این است که این گفتگوها کامل شود و دوم اینکه حکومت در این گفتگوها مشارکت داشته باشد و در این مورد نیز حق اظهار نظر داشته باشد و ناظر بر آن باشد.



ادعای این مقام آل خلیفه در حالی است که رهبران انقلابیون بحرینی تاکید کرده اند گفتگو با آل خلیفه نتیجه ای ندارد و مبارزات مردم بحرین ادامه خواهد یافت.

