جریمه 9 داروخانه متخلف در تهران

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چندین گشت مشترک در سطح پایتخت اجرا شد.



وی افزود: در جریان این گشتها برای 9 داروخانه و 105 واحد صنفی متخلف، به علت گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم رعایت بهداشت، پرونده هایی در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد که در جریان بررسی های اولیه شماری از واحدها به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر 22 میلیون تومان محکوم شدند.

همچنین ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان تهران طی یک مورد بازرسی، مقدار قابل توجهی انواع کالای قاچاق نظیر کفش و دمپایی کشف و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده های مربوطه را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد که پس از بررسی پرونده ها در شعب تعزیرات حکومتی استان، تخلف انتسابی محرز تشخیص و عامل تخلف به پرداخت 42 میلیون تومان جزای نقدی و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم شدند.