به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه روسای دانشگاهها به این شرح است:
" سالروز میلاد موفور السرور پیامبر اعظم حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ص) و امام به حق ناطق جعفربن محمدٍ الصادق (ع) و هفته وحدت را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) و امام خامنهای (مدظلهالعالی) و همه امت اسلامی و ملت شریف ایران اسلامی که افتخار پیروی از دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری و حاکمیت اسلام بر کشور خود را دارند، تبریک و تهنیت میگوییم.
در این نشست وظیفه خود میدانیم از خدمات ارزشمند نیروی محترم انتظامی در تامین نظم و امنیت اجتماعی و به ویژه از همکاری و مساعی دانشگاه علوم انتظامی صمیمانه سپاسگزاری نماییم. همچنین لازم است با توجه به محوریت بحث خیرین فعال در عرصه آموزش عالی که به تأسی از قرآن کریم که میفرماید: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبّون» فعالیت هدفمندی را به عنوان باقیات الصالحات خود در زمینههای مختلف علم، پژوهش و زیرساختهای آموزش عالی کشور آغاز کردهاند، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و خیرین عزیز سپاسگزاری ویژه به عمل آید.
ما رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها، سازمانها، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش و تحقیقاتی دانشگاههای سراسر کشور ضمن بیعت مجدد با امام خامنهای (مدظلهالعالی) و با التزام به اجرای منویات و مطالبات معظمله، پشتیبانی و حمایت خود را در اجرای برنامههای پیشنهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی اعلام میداریم.
همچنین بر اساس مجموع اظهارات و جمعبندی هماندیشی نشست چهارم، بر انجام و پیگیری موارد و مواضع ذیلالذکر تاکید میشود:
1. تاسیس جامعه خیرین دانشگاهساز به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- تشکیل کمیته خیرین و واقفین در تمام دانشگاههای کشور به ریاست رئیس دانشگاه
- عضویت حداقل یکی از خیرین دانشگاهساز در هیأت امناء دانشگاههای کشور
- تدوین مقررات و آئیننامههای لازم برای تاسیس جامعه خیرین دانشگاهساز و پیشبینی اعتبارات برای حمایت 50% از پروژههای خیرساز و تسهیلات و تخفیفات ویژه به پروژههای خیرین دانشگاهساز از جمله بخشودگی مالیاتها، عوارض و کارشناسیهای فنی سازمانهای ذیربط
2. اهتمام به امر ورزش و تربیتبدنی در دانشگاهها و تشکیل شورای راهبردی ورزش و تربیت بدنی دانشگاهی
3. ضرورت حضور پرشکوه و مشارکت پرشور مردم در گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، به ویژه در آئین بزرگداشت روز 22 بهمن
4. تمهید شرایط مشارکت حداکثری و با بصیرت مردم به ویژه جامعه دانشگاهی کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری
5. حمایت از اجرای سیاستهای ابلاغی امام خامنهای (مدظلهالعالی) در زمینه آموزش عالی به خصوص در مورد صنعت، «خودکفایی دفاعی و امنیتی» و «کشاورزی»
6. حمایت از سیاستهای اجرایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از جمله در طرح بومیسازی علوم، نقشه جامع علمی کشور، تخصیص بودجه پژوهشی، برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری، تسهیل انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل کشور، تاسیس دانشگاههای تک جنسیتی، اصلاح آئیننامه بازنشستگی، توسعه دورههای تحصیلات تکمیلی، تقویت تشکلهای دانشجویی و معافیت مالیاتی قراردادهای پژوهشی و حمایت از پژوهشها و پایاننامههای تقاضا محور
7. اتخاذ سیاستهای هماهنگ و متناسب با اقتصاد مقاومتی و صرف بودجههای آموزشی و پژوهشی بر اساس مطالعات جامع و رعایت اولویتها با رویکرد حفظ شتاب پیشرفت علمی و صرفهجویی در هزینهها
8. تداوم برنامههای تحقیقاتی و کاربردی ایران اسلامی بهویژه در زمینه فناوریهای صلحآمیز هستهای
9. تامین و تخصیص اعتبارات پژوهشی و تقویت آن در بودجه سال 92 دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری
10. ساماندهی پذیرش دانشجو در کلیه زیرنظامهای آموزش عالی با توجه به نقش و وظایف قانونی وزارت علوم و دانشگاهها
11. تامین ارز مرجع با هدف پشتیبانی از زیرساختها و فعالیتهای پژوهشی نظیر خرید منابع علمی الکترونیکی بینالمللی، خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و اعزام به فرصتهای مطالعاتی به منظور تداوم و حفظ روند پیشرفتهای چشمگیر در حوزه علم و فناوری طی سالهای اخیر و کسب رتبه اول علمی در منطقه
12. حمایت از بیداری اسلامی و جریان مقاومت در مقابل نقشههای استکباری امریکا و اذناب صهیونیست وی در منطقه و دفاع از مردم مظلوم سوریه، لبنان، فلسطین و عراق و همچنین حمایت قاطع از خیزش مردم ظلمستیز بحرین
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