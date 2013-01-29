آیت الله سیستانی سفیر ترکیه در عراق را به حضور نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین دقایقی پیش در خبری فوری به نقل از آیت الله سیستانی اعلام کرد: مرجع عالی شیعیان عراق از پذیرش سفیر ترکیه در عراق خودداری کرده است.

در این خبر به دلایل خودداری آیت الله سیستانی از پذیرفتن سفیر ترکیه در عراق اشاره نشده است. این در حالی است که مقامات ترکیه طی ماههای اخیر در پی صدور حکم بازداشت "طارق الهاشمی"، دخالتهای متعددی در امور این کشور داشته اند.



خاطر نشان می شود طی روزهای اخیر مقامات بلندپایه عراق از جمله نوری المالکی نخست وزیر این کشور، ترکیه را به دخالت در امور داخلی عراق و تلاش برای شعله ور کردن فتنه مذهبی در این کشور متهم کرده اند.