جشنواره آیات استعدادهای بالقوه را بالفعل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رفاهی پیش از ظهر سه شنبه در خصوص جشنواره قرآنی آیات اظهار کرد: برگزاری جشنواره قرآنی آیات در مشهد الرضا (ع) و بیست و دو استان کشور ظرفیت عظیمی برای اشاعه و ترویج مفاهیم قرآنی در کشور است که جای تقدیر از برگزار کنندگان دارد.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی افزود: شناسایی و حمایت از هنرمندان متعهد و ارزشی، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای جهت دادن هنرمندان برای بهره مند شدن از مفاهیم والای قرآن و عترت در تولیدات خود از جمله دستاوردهایی است که به نظر می رسد به آن دست یافته اند.



رفاهی با اشاره به اینکه این جشنواره استعدادهای بالقوه را بالفعل کرد گفت: انتظار می رود برگزار کنندگان هدایت استعدادها را رها نکنند و بر گسترش درک عموم مردم از معارف جذاب و معنوی قرآن کریم به وسیله هنر قرآنی گام بردارند.



وی با اشاره به اینکه این جشنواره نباید در یک دوره به اتمام برسد اظهار کرد: به نظر می رسد مشهد ظرفیت لازم برای دبیرخانه دائمی را دارد لذا ضروری است وزارت ارشاد در این خصوص اقدام کند.



رئیس حوزه هنری خراسان رضوی اظهار کرد: این جشنواره با تولید محصولات خود می تواند کتاب خوانان را با مبانی قرآن آشنا سازد.

رفاهی با بیان اینکه باید اهداف کوتاه مدت و دراز مدت در این جشنواره پیگیری شود گفت: ضروری است که این اهداف ارزیابی شود تا نتایج حاصل از برپایی جشنواره مورد سنجش قرار گیرد.



وی تصریح کرد: انتظار می رود این جشنواره در دو سطح، حرفه ای و آماتور برگزار شود تا بتوان هر دو سطح را شرکت داد.