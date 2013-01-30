  1. اقتصاد
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو به 14میلیون/ بررسی در شورای پول و اعتبار

پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو به 14میلیون/ بررسی در شورای پول و اعتبار

عضو شورای پول و اعتبار از احتمال افزایش تسهیلات خرید خودرو از 7 به 14 میلیون تومان با 100 درصد افزایش به دلیل رشد یکباره قیمت انواع خودرو در بازار خبر داد.

داریوش پاک بین در گفتگو با مهر در ارتباط با طرح افزایش وام خرید خودرو به 14 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار پس از افزایش یکباره قیمت انواع خودرو در بازار و از بین رفتن قدرت خرید تسهیلات 7 میلیون تومانی بانکها، گفت: با توجه به تورمی که در کشور داریم و افزایش قیمت‌هایی که در تمامی حوزه ها از جمله خودرو و مسکن به وجود آمده است، ایجاد اینگونه تغییرات منطقی است.

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در هر حال باید این اتفاق بیافتد چرا که دیگر با 20 میلیون تومان وامی که برای خرید مسکن در حال حاضر پرداخت می شود، امکان خرید مسکن وجود ندارد و اینگونه وام ها باید به 40 تا 50 میلیون تومان افزایش یابند.

پاک بین ادامه داد: وقتی خودروی پراید در کشور به 17 میلیون تومان می رسد در حالی که قرار بود خودروی ارزان قیمتی باشد که بتواند در اختیار مردم و اقشار ضعیف قرار بگیرد باید میزان تسهیلات نیز افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه قبلا با وام‌های 5 تا 7 میلیون تومانی بانکها خودروهای ارزان قیمت قابل خرید بود، خاطر نشان کرد: من فکر می کنم با وضعیت فعلی قیمتها به ویژه در بخش خودور، باید این اتفاق بیافتد.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: اگر هم در شورای پول و اعتبار به صورت رسمی مطرح نشده باشد، ما تلاش  و پیشنهاد می کنیم که این اتفاق بیافتد. این اقدام در جهت کمک به مردم و تقویت قدرت خرید آنها خواهد بود.

کد مطلب 1803363

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