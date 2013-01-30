پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو به 14میلیون/ بررسی در شورای پول و اعتبار

داریوش پاک بین در گفتگو با مهر در ارتباط با طرح افزایش وام خرید خودرو به 14 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار پس از افزایش یکباره قیمت انواع خودرو در بازار و از بین رفتن قدرت خرید تسهیلات 7 میلیون تومانی بانکها، گفت: با توجه به تورمی که در کشور داریم و افزایش قیمت‌هایی که در تمامی حوزه ها از جمله خودرو و مسکن به وجود آمده است، ایجاد اینگونه تغییرات منطقی است.

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در هر حال باید این اتفاق بیافتد چرا که دیگر با 20 میلیون تومان وامی که برای خرید مسکن در حال حاضر پرداخت می شود، امکان خرید مسکن وجود ندارد و اینگونه وام ها باید به 40 تا 50 میلیون تومان افزایش یابند.

پاک بین ادامه داد: وقتی خودروی پراید در کشور به 17 میلیون تومان می رسد در حالی که قرار بود خودروی ارزان قیمتی باشد که بتواند در اختیار مردم و اقشار ضعیف قرار بگیرد باید میزان تسهیلات نیز افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه قبلا با وام‌های 5 تا 7 میلیون تومانی بانکها خودروهای ارزان قیمت قابل خرید بود، خاطر نشان کرد: من فکر می کنم با وضعیت فعلی قیمتها به ویژه در بخش خودور، باید این اتفاق بیافتد.

عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: اگر هم در شورای پول و اعتبار به صورت رسمی مطرح نشده باشد، ما تلاش و پیشنهاد می کنیم که این اتفاق بیافتد. این اقدام در جهت کمک به مردم و تقویت قدرت خرید آنها خواهد بود.