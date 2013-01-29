دیکنز، آستن و تواین از زاویه دید دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در این میان قطعاً چارلز دیکنز، توماس‌ هاردی، هرمان ملویل، ناتالی ‌هاوتون و مارک تواین نیز جای دارند. با این حال در راس این فهرست برمبنای جدیدترین نتایج به دست آمده جین آستن برای «غرور تعصب» و سر والتر اسکات برای خلق «آیوانهو» مهم‌ترین جایگاه را از نظر سبک نگارشی و موضوع به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته متیو ال جوکرز این دو نویسنده امروز به عنوان آدم و حوای جهان ادبیات انگلیسی زبان شناخته می‌شوند و نویسندگان بعدی با بهره‌گیری از میراث ادبی آنها شکل گرفتند.

این محقق با بررسی 3592 مقاله تحلیلی که از سال 1780 تا 1900 منتشر شده بودند، به این نتیجه رسیده است. او همه این یافته‌ها را به کامپیوتر داده و نتایج را نیز از کامپیوتر به دست آورده است.

در این کار تحقیقی با بررسی هزاران رمان و نتایج و شواهد به دست آمده از بررسی آنها، این نتیجه گرفته شده است؛ برای مثال با بررسی کتاب‌های آستن و سبک و موضوع آنها و مقایسه آن با آثار جورج الیوت در میان نویسندگان زن به عنوان یکی از موارد قابل توجه و همین بررسی مقایسه ای در میان نویسندگان مرد، این نتیجه به دست آمده است.

در مقاله جوکرز که در انتشارات دانشگاه ایلینویز آمریکا با عنوان «ماکرو تحلیل: روش‌های دیجیتال و تاریخ ادبیات» منتشر شده، آمده است: برای چنین تحلیلی به تکنولوژی وسیعی نیاز است و باید از صنعت اینترنتی در کنار تحقیق علمی و علوم اجتماعی و انسانی بهره برد. با این حال به گفته او این ابزار امکان نگاه تازه‌ای بر فرهنگ را فراهم می‌آورد.

به گفته جونز که استادیار زبان انگلیسی و محقق مرکز تحقیقات دیجیتال در علوم انسانی دانشگاه نبراسکا است، کاری که تکنولوژی انجام می‌دهد این است که امکان مشاهده تصویر بزرگ را برای ما فراهم می‌آورد؛ مطالعه در ابعادی که هرگز قادر به انجام آن نبودیم. او می‌گوید با این کار ژنوم ادبیات قرن نوزدهم تعیین شده است.

این محقق با کمک ارز لیبرمن با گوگل بوکز نیز همکاری کرده تا کامپیوتر قادر شود با مقایسه اطلاعاتی که به آن داده شده، واژه‌های مرتبط با هر کلمه را نیز تشخیص دهد. این کار با ساخت نرم‌افزاری که برای عموم قابل استفاده شده و از پایان سال 2010 فعالیت می‌کند، امکان بررسی بیش از 5 میلیون عنوان کتاب را برای همگان فراهم کرده است. این آمار اکنون با اسکن کردن 20 میلیون کتاب توسط گوگل خیلی بیشتر از قبل شده و در هر دقیقه 50 کاربر از این امکان بهره می‌گیرند.