روحانیت و طلاب حوزه های علمیه استان تهران با امام(ره) تجدید پیمان کردند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر مراسم اهدای تاج گل به مرقد مطهرحضرت امام خمینی(ره) صبح سه شنبه با حضور اعضای شورا، مدیریت، معاونان مرکز حوزه علمیه استان تهران و مسئولان، مدیران و استادان حوزه های علمیه استان تهران برگزار شد.

طلاب و روحانیون علوم دینی به همراه رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با آرمانهای والای امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند.

حوزه‌ های علمیه مدیون حضرت امام(ره) هستند

حجت‌ الاسلام علی ‌اکبر رشاد و همراهان با حضور در مرقد مطهر امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه و نثار تاج گل، یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب، شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند و حوزه‌ های علمیه را مدیون حضرت امام(ره) دانستند و پیروی از خط مشی و فرمایشات امام(ره) و مقام معظم رهبری و تجدید بیعت با ایشان را از وظایف حوزه ‌های علمیه بیان کردند.

مدیریت مرکز حوزه علمیه استان تهران افزود: وظیفه علما، طلاب و روحانیت در استمرار حرکت انقلاب اسلامی نیز بسیار سنگین و خطیر بوده و اساس و بنیان انقلاب اسلامی است که در این حالت، وظیفه علمای اسلامی بسیار سنگین خواهد شد.

حجت‌ الاسلام رشاد، مراجع دینی را نواب امام زمان(عج) دانسته و ادامه داد: طلاب و روحانیون که تماس بیشتری با مردم دارند زمانی که سئوال برایشان پیش می آید به مراجع مراجعه کنند، نگذارند برخی شبهات دینی که توسط دشمنان ایران طراحی شده است در ذهن جوانان تردید ایجاد کند

همچنین در این مراسم از سوی مدیریت حوزه‌ های علمیه تهران بیانیه ای، مبنی بر تجدید میثاق از سوی روحانیون و طلاب علوم دینی با آرمانهای والای امام(ره) قرائت شد که در این بیانیه آمده است:

"پیروزی قیام اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) در 22 بهمن 57 که به عنوان موفق ترین تجربه اسلامی عصر نوین است، زمینه روی کارآمدن نظام اسلامی با محوریت ولی فقیه، به جای رژیم دیکتاتوری، مستبد، فاسد و وابسته در ایران را فراهم کرد و جهانیان را به حیرت وا داشت که این مقدمه ای برای ایجاد حکومت عدل جهانی حضرت ولیعصر(عج) بود".

گفتنی است، شرکت کنندگان در این مراسم همچنین با حضور بر سر مزار همسر امام(ره) ضمن قرائت فاتحه برای این بانوی مکرمه طلب آمرزش و مغفرت کردند.