به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: طی دولت های نهم و دهم بیش از 104 هزار و 535 میلیارد و 183 میلیون ریال سهم شرکت های تابعه واگذار شد.

ایمیدرو از سال 84 تا پایان دی امسال، 79 هزار و 648 میلیارد و 309 میلون ریال سهام 5 شرکت صنایع معدنی صدر اصل 44 قانون اساسی شامل فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، ملی صنایع مس ایران، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان را واگذار کرد. همچنین، میزان ارزش سهام واگذار شده برای شرکت های خارج از شمول اصل 44 قانون اساسی 24 هزار و 886 میلیارد و 874 میلیون ریال بود.

علاوه بر این، 2 طرح شامل فولاد هرمزگان و فولاد بافق از جمله طرح های ایمیدرو بود که به ترتیب در سال های 89 و 90 واگذار شد.

میزان واگذاری سهام شرکت های اصل 44 (فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، ملی صنایع مس ایران، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان)، به ترتیب 79.95 درصد، 79.79 درصد، 79.77 درصد، 49.5 درصد و 25.78 درصد است.

بنا بر این گزارش، از میزان سهم واگذار شده شرکت های مشمول اصل 44، 12 هزار و 995 میلیارد و 541 میلیون ریال مربوط به رد دیون دولت، 24 هزار و 128 میلیارد و 576 میلیون ریال سهام عدالت و 42 هزار و 524 میلیارد و 192 میلیون ریال مربوط به خصوصی سازی بوده است.