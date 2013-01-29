  1. بین الملل
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

طالبان ادعا کرد:

شش نظامی آمریکایی در غرب افغانستان کشته شدند

شش نظامی آمریکایی در غرب افغانستان کشته شدند

طالبان مدعی کشته شدن شش نظامی آمریکایی بر اثر انفجار یک بمب در غرب افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس لحظاتی پیش به نقل از طالبان اعلام کرد بر اثر انفجار یک بمب در غرب افغانستان، دست کم شش نظامی آمریکایی کشته شدند.

هنوز هیچ گزارشی درباره ماهیت این انفجار و چگونگی انفجار این بمب منتشر نشده است.

کد مطلب 1803381

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