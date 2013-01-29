شش نظامی آمریکایی در غرب افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس لحظاتی پیش به نقل از طالبان اعلام کرد بر اثر انفجار یک بمب در غرب افغانستان، دست کم شش نظامی آمریکایی کشته شدند.

هنوز هیچ گزارشی درباره ماهیت این انفجار و چگونگی انفجار این بمب منتشر نشده است.