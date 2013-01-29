به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "هشام قندیل" نخست وزیر مصر از دقایقی پیش نشستی را با حضور "محمد ابراهیم" وزیر کشور و "احمد مکی" وزیر دادگستری آغاز کرده است.

در این نشست که برخی دیگر از مقامات مصری نیز حضور دارند، درباره آخرین شرایط حاکم بر این کشور پس از ناآرامیهای اخیر گفتگو و تصمیم گیری می شود.

معترضان مصری خواستار کناره گیری وزیر کشور و نخست وزیر مصر به علت بی کفایتی در امور کشور شده اند.

از سوی دیگر، نخست وزیر مصر اعلام کرد به نیروهای امنیتی این کشور توصیه کرده در برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز مردمی اقدامات خشونت آمیز انجام ندهند و به آنها احترام بگذارند.

همچنین دفتر ریاست جمهوری مصر امروز در نشستی درباره آخرین وضعیت این کشور کنفرانس خبری برگزار می کند.

در شهر پورت سعید نیز امروز سه شنبه هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه "اسامه الشربینی" و "محمد ابوغریب" از کشته شدگان حوادث اخیر شرکت کردند.

در تحولی دیگر، رئیس حزب سلفی النور از جریانهای سیاسی خواست برای اقدامات خشونت آمیز و خرابکارانه پوشش سیاسی فراهم نکنند.

در خبری دیگر، فرمانده نیروهای امنیتی شهر سوئز تیراندازی یگانهای امنیتی به سوی مردم معترض را تکذیب کرد.