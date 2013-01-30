لزوم فعالیت تمامی اپراتورها در نسل سوم موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمانی با اعتقاد براینکه توسعه شبکه تلفن همراه در سالهای گذشته با رشد چشمگیری همراه بوده است، گفت: اپراتورهای موبایل باید ارائه خدمات در نسل سوم را هرچه سریعتر در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه موبایل از نظر کمی طی سال‌های گذشته رشد خوبی داشته و حضور دو اپراتور تلفن همراه در این بازار، باعث فراگیری این فناوری در بین عموم مردم شده، بگونه‌ای که در شرایط حاضر بیشتر نواحی و مناطق کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته ادامه داد: به تدریج اپراتور سوم نیز خدمات خود را به طور گسترده در سراسر کشور ارائه می‌کند.



رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس با تاکید بر اینکه اقداماتی لازم است که در این حوزه صورت گیرد تا توسعه شبکه تلفن همراه با کیفیت قابل قبولی همراه باشد، تصریح کرد: اپراتورها باید ارتقاء سطح فناوری شبکه خود را فراگیر کنند تا ارائه خدمات تلفن با کیفیت بیشتری در دسترس عموم قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: حرکت سریع اپراتور اول و دوم برای خدمات دهی در نسل سوم، منجر به تحرک اپراتور سوم خواهد شد.



سلیمانی با اشاره به موضوع آموزش و فرهنگ سازی گفت: اپراتورها باید در کنار ارائه خدمات ارزش افزوده، نحوه استفاده از این خدمات را در دستور کار خود قرار دهند تا استفاده از این خدمات با کیفیت قابل قبولی در سطح جامعه رایج شود در این راستا برگزاری کارگاههای آموزشی و همایشهای مرتبط با تلفن همراه مانند کنگره موبایل ایران که موجب توسعه فرهنگسازی و آموزش کاربردی خدمات ارزش افزوده در حوزه فناوری همراه می شود از اهمیت به سزایی در این راستا برخوردار است.



به گزارش مهر، کنگره موبایل ایران با هدف معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری این حوزه در کشور 29 بهمن تا دوم اسفندماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.