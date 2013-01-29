به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته دهم بهمن ماه اختتامیه دومین جشنواره جام جم با حضور عزت‌الله ضرغامی رئیسسازمان صدا و سیما، علی دارابی معاون سیما، مدیران شبکه‌های تلویزیونی، اعضای هیأتداوران جشنواره و تنی چند از کارگردانان، تهیه‌کنندگان، بازیگران، نویسندگان،مجریان و عوامل فنی و هنری صدا و سیما در مرکز همایش‌های بین‌المللی این سازمانبرگزار شد.

شهره لرستانی در این مراسم به نمایندگی از داوران روی سن آمد و بیانیه هیأت داوران را به این شرح قرائت کرد:

معاونت سیما با برگزاری دومین جشنواره تلویزیونی جام جم، فرصت مغتنمی فراهم کرده است تا ضمن کنکاشی دیگرباره در برآیند فعالیت همکاران رسانه ملی و مروری دقیق بر شاخصه‌های تولید آثار برجسته و فاخر تلویزیونی، از تلاش صادقانه هنرمندان این عرصه نیز تجلیل شود.

هیئت داوران دومین جشنواره تلویزیونی جام جم با افتخار اعلام می‌کند بازنگری تولیدات شبکه‌های معاونت سیما در بازه‌های زمانی معین فراخوان و شرکت آثار در این جشنواره، نشان از ظهور طرازی تازه در برنامه سازی در گونه‌های متنوع دارد که از فیلم‌های تلویزیونی تا سریال‌های طنز گرفته تا برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوان و مسابقات و سرگرمی گسترده شده و قابل مشاهده است.

این چشم انداز نو، نوید بخش نسلی هوشمندتر از هر زمان دیگر در میان تهیه کنندگان، نویسندگان، کارگردانان، بازیگران، مجریان، تصویربرداران و تمامی دیگر عوامل مؤثر در تولید یک برنامه و گشودن عرصه‌هایی جدی و جدید در تلویزیون است.

هیئت داوران بخش‌های چهارگانه دومین جشنواره تلویزیونی جام جم، به جد خواستار تداوم احترام به ابعاد شکل گیری چرخه سازنده، محترم و شریف ارتباط بین رسانه و مخاطب، در آنچه در قالب برنامه سازی تلویزیونی شکل می‌گیرد از یک سو، و حمایت بیش از پیش، نظارت روز افزون و رصد مستمر سنجه‌های مطلوبیت تولید در صحنه رقابت جهانی از جانب ارباب رسانه از سوی دیگر تأکید می‌کند و امیدوار است:

در تولیدات طنز: ضمن استقبال و اظهار خوشحالی از ورود نسل جدید بازیگران و هنرمندانی که دارای تحصیلات مرتبط دانشگاهی هستند، توجه به مؤلفه‌های نجابت، عمق معانی و احترام به ارزش‌ها و نگاه امیدبخش به جهان هستی،

در تولیدات کودک و نوجوان: توجه به ویژگی‌های مقاطع سنی کودک و نوجوان، زیبایی شناسی، خلاقیت، ابداع و نوآوری،

در برنامه‌های مسابقات و سرگرمی: رقابت سالم، مهیج و آموزنده،

و در فیلم‌های تلویزیونی دقت در فیلمنامه، شخصیت پردازی و بازی سازی باورپذیر و جذاب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و روز به روز به کیفیت محصولات معاونت سیما بیافزاید.