آغاز مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران به میزبانی شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران با عنوان "جشنواره ورزشی فجر 91" صبح سه شنبه در سالن شهید انور به میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرری با مسئولیت کمیته مسابقات هئیت تکواندو استان تهران آغاز شد.

در این مسابقات 150 شرکت کننده در رده های سنی نوجوانان در قالب 15 تیم ازمناطق مختلف استان تهران از جمله منطقه جنوب شرق تهران، شمال غرب، شمال شرق و شهرستانهای ری، شمیرانات، قرچک،ورامین، پیشوا، پاکدشت، شهریار، ملارد، اسلامشهر، بهارستان، رباطکریم و شهر قدس با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

یکی از برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در بخش توسعه هیئتهای ورزشی، برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 91 در تمام شهرستانهای استان، شهر و محلات تهران در همه رشته های ورزشی با حضور بانوان و آقایان ورزشکار اعلام شده است.

جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 91 استان تهران در دو محور برگزار می شود

این جشنواره با سه شعار "افتخار، ورزش و جوانمردی" در دو محور فرهنگی و ورزشی برگزار می شود که اهداف بلندمدت و کوتاه مدتی را پی می گیرد و یکی از اهداف این جشنواره، توسط مدیرکل ورزش و جوانان استان، زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب و امام(ره)، بعد از گذشت 34 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است.

استعدادیابی در بین ورزشکاران استان تهران که با حضور فعال و پرشور جوانان، آنان را برای مسابقات آسیایی 2014 و المپیک 2016 آماده می کند، از دیگر اهداف این جشنواره اعلام شده است که ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی همچون بسکتبال، تکواندو، شطرنج، فوتبال، کاراته، دوچرخه سواری، تنیس و ... از دیگر اهداف این جشنواره است.

گفتنی است، همزمان با دهه مبارک فجر برنامه های ورزشی، فرهنگی و عمرانی بسیاری در سطح استان صورت می گیرد که گرامیداشت شهدای ورزشکار، تجلیل از پیشکسوتان ورزشی، بازدید از خانواده شهدا و ... از برنامه های ادارات ورزش و جوانان استان تهران است که با هماهنگی مسئولان منطقه، در دستور کار قرار دارد.