به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمند معروف قرقیزی آلتای بروبایف جایزه بین المللی سقراط را در سال 2013 میلادی از آن خود کرد.

دانشمندان مهمی از نقاط مختلف جهان نامزد دریافت این جایزه بین المللی بوده‌اند. تلاشهای علمی و مطالعات تحقیقاتی هر یک از این نامزدها در سال 2012 میلادی مبنای ارزیابی کمیته داوران این جایزه بین المللی بوده است.

تحقیقات این دانشمند قرقیزی باعث شد تا عنوان و لقب "نامی در علوم" را از آن خود کند.

این جایزه به سبب تلاش این دانشمند و آنچه سهم و مشارت او در علوم و در عرصه جهانی است به وی اعطا شده است.

این دانشمند به سبب دریافت این جایزه نامش در لیست "دانشمندان برجسته جهانی" ثبت و ضبط خواهد شد.