  1. دين، حوزه، انديشه
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۲۸

جایزه بین‌المللی سقراط در سال 2013 به دانشمند قرقیزی تعلق گرفت

جایزه بین‌المللی سقراط در سال 2013 به دانشمند قرقیزی تعلق گرفت

جایزه معتبر و بین المللی سقراط در سال جاری میلادی 2013 به دانشمند قرقیزی تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمند معروف قرقیزی آلتای بروبایف جایزه بین المللی سقراط را در سال 2013 میلادی از آن خود کرد.

دانشمندان مهمی از نقاط مختلف جهان نامزد دریافت این جایزه بین المللی بوده‌اند. تلاشهای علمی و مطالعات تحقیقاتی هر یک از این نامزدها در سال 2012 میلادی مبنای ارزیابی کمیته داوران این جایزه بین المللی بوده است.

تحقیقات این دانشمند قرقیزی باعث شد تا عنوان و لقب "نامی در علوم" را از آن خود کند.

این جایزه به سبب تلاش این دانشمند و آنچه سهم و مشارت او در علوم و در عرصه جهانی است به وی اعطا شده است.

این دانشمند به سبب دریافت این جایزه نامش در لیست "دانشمندان برجسته جهانی" ثبت و ضبط خواهد شد.

کد مطلب 1803406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها