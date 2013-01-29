  1. بین الملل
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

در سخنانی مطرح شد؛

تلاش اولاند برای توجیه دخالت نظامی در مالی

تلاش اولاند برای توجیه دخالت نظامی در مالی

اعزام سومین هواپیمای ترابری آلمان به سنگال و اظهارات رئیس جمهوری فرانسه برای توجیه دخالت نظامی در مالی از جمله خبرهای مربوط به این کشور آفریقایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری گفت : در حال پیروزی در مالی هستیم، اما هنوز شبه نظامیان کنترل بخشهایی از شمال این کشور را در دست دارند.

اولاند در این اظهارات هیچ اشاره ای به اینکه نظامیان فرانسوی تا چه زمانی به بهانه مبارزه با گروههای افراطی در مالی حضور دارند، نکرد.

الجزیره نیز اعلام کرد: رهبران آفریقا و مقامات بین المللی در نشستی در اتیوپی حمایت خود را از عملیات نظامی علیه گروههای افراطی در مالی اعلام کرده و از کمک 600 میلیون دلاری خود خبر دادند که 120 میلیون دلار از سوی ژاپن و 96 میلیون دلار از سوی آمریکا تامین می شود.

دولت آلمان نیز با اعلام حمایت خود از فعالیتهای ضد تروریستی در مالی، از کمک 15 میلیون یورویی به دولت مالی خبر داده است.

خبر دیگر اینکه یک سخنگوی وزیر دفاع آلمان از اعزام سومین هواپیمای ترابری به سنگال همسایه مالی به همراه متخصصین با هدف اعلام حمایت کشورش از عملیات نظامی فرانسه در این کشور آفریقایی خبر داد.

کد مطلب 1803409

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