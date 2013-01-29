ایران و لبنان در تدارک تجارت آزاد میان دوکشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان روز دوشنبه با نقولا نحاس، وزیر اقتصاد و تجارت و رئیس لبنانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور دیدار و پیرامون مسائل مورد علاقه گفتگو کرد.

سفیر ایران در لبنان در این ملاقات ضمن تبریک سال نو مسیحی به دستاوردها و نتایج موفقیت آمیز برگزاری اولین همایش فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و لبنان که در آبان ماه سال جاری در تهران برگزار شد اشاره و برنامه ریزی برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در اواخر اردیبهشت ماه سال 1392 در بیروت را مورد تأکید قرار داد.

رکن‌آبادی از وزیر اقتصاد و تجارت لبنان برای سفر به ایران و بازدید از اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی کشورمان (ایران اکسپو) دعوت و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای شروع مذاکرات کارشناسی موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور را اعلام کرد.

نحاس، وزیر اقتصاد و تجارت لبنان نیز با اشاره به علاقمندی جهت سفر به ایران، آمادگی خود برای همکاری در برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در بیروت را اعلام کرد.

وی همچنین موافقت اولیه خود را برای شروع مذاکرات کارشناسی موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور اعلام کرد.





